Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Євробачення-2026 — стало відомо, хто представить Швейцарію

Євробачення-2026 — стало відомо, хто представить Швейцарію

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 12:33
Хто представить Швейцарію на Євробаченні-2026 — названо ім'я артиста
Співачка Veronica Fusaro, яка представить Швейцарію на Євробаченні-2026. Фото: кадр з відео

Швейцарська телекомпанія SRG SSR назвала ім'я артиста, який поїде на Євробачення-2026 у Відень. Країну представить молода виконавиця Veronica Fusaro.

Про це повідомили на офіційній сторінці Eurovision Song Contest в Instagram у вівторок, 20 січня.

Реклама
Читайте також:

Veronica Fusaro представить Швейцарію на Євробаченні-2026

"Veronica Fusaro буде представляти Швейцарію на Євробаченні 2026 у Відні! Альтернативна попспівачка та авторка пісень стала останньою учасницею 70-го конкурсу пісні Євробачення", — йдеться у повідомленні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наразі невідомо, з якою піснею виступить співачка. Артистка представить композицію для конкурсу Євробачення-2026 11 березня.

Veronica Fusaro пише попмузику з елементами соулу та року. В піснях 28-річної музикантки також часто присутня гостра лірика у ритмічному звучанні. Артистка на своїй сторінці в Instagram зізналася, що для неї виступ на сцені такого конкурсу — унікальна можливість.

"Я дуже вдячна і зворушена, що буду представляти Швейцарію на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення", — написала співачка.

Швейцарську пісню для Євробачення-2026 було обрано з 493 поданих композицій. Переможця визначили за голосами глядачів та журі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з якою піснею виступить Satoshi. Він представить Молдову на Євробаченні-2026.

Також ми розповідали про те, хто представить Чорногорію та Албанію на Євробаченні у Відні. Названо імена артистів.

Євробачення музика Швейцарія конкурс Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації