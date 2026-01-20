Хто представить Швейцарію на Євробаченні-2026 — названо ім'я артиста

Співачка Veronica Fusaro, яка представить Швейцарію на Євробаченні-2026. Фото: кадр з відео

Швейцарська телекомпанія SRG SSR назвала ім'я артиста, який поїде на Євробачення-2026 у Відень. Країну представить молода виконавиця Veronica Fusaro.

Про це повідомили на офіційній сторінці Eurovision Song Contest в Instagram у вівторок, 20 січня.

Реклама

Читайте також:

Veronica Fusaro представить Швейцарію на Євробаченні-2026

"Veronica Fusaro буде представляти Швейцарію на Євробаченні 2026 у Відні! Альтернативна попспівачка та авторка пісень стала останньою учасницею 70-го конкурсу пісні Євробачення", — йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, з якою піснею виступить співачка. Артистка представить композицію для конкурсу Євробачення-2026 11 березня.

Veronica Fusaro пише попмузику з елементами соулу та року. В піснях 28-річної музикантки також часто присутня гостра лірика у ритмічному звучанні. Артистка на своїй сторінці в Instagram зізналася, що для неї виступ на сцені такого конкурсу — унікальна можливість.

"Я дуже вдячна і зворушена, що буду представляти Швейцарію на цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення", — написала співачка.

Швейцарську пісню для Євробачення-2026 було обрано з 493 поданих композицій. Переможця визначили за голосами глядачів та журі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з якою піснею виступить Satoshi. Він представить Молдову на Євробаченні-2026.

Також ми розповідали про те, хто представить Чорногорію та Албанію на Євробаченні у Відні. Названо імена артистів.