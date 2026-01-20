Видео
Евровидение-2026 — стало известно, кто представит Швейцарию

Дата публикации 20 января 2026 12:33
Кто представит Швейцарию на Евровидении-2026 — названо имя артиста
Певица Veronica Fusaro, которая представит Швейцарию на Евровидении-2026. Фото: кадр из видео

Швейцарская телекомпания SRG SSR назвала имя артиста, который поедет на Евровидение-2026 в Вену. Страну представит молодая исполнительница Veronica Fusaro.

Об этом сообщили на официальной странице Eurovision Song Contest в Instagram во вторник, 20 января.

"Veronica Fusaro будет представлять Швейцарию на Евровидении 2026 в Вене! Альтернативная поп-певица и автор песен стала последней участницей 70-го конкурса песни Евровидение", — говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пока неизвестно, с какой песней выступит певица. Артистка представит композицию для конкурса Евровидение-2026 11 марта.

Veronica Fusaro пишет поп-музыку с элементами соула и рока. В песнях 28-летней музыкантки также часто присутствует острая лирика в ритмическом звучании. Артистка на своей странице в Instagram призналась, что для нее выступление на сцене такого конкурса — уникальная возможность.

"Я очень благодарна и тронута, что буду представлять Швейцарию на нынешнем песенном конкурсе Евровидение", — написала певица.

Швейцарская песня для Евровидения-2026 была выбрана из 493 поданных композиций. Победителя определили по голосам зрителей и жюри.

Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
