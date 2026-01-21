Участник Евровидения-2026 от Израиля — кто представит страну на конкурсе

Израильский певец Noam Bettan. Фото: facebook/noambettanofficial

В Израиле состоялось ежегодное шоу талантов "Hakohav Haba". Во время конкурса выбрали представителя страны на Евровидении-2026. Участие в международном конкурсе примет Noam Bettan.

Что известно о певце Noam Bettan

Noam Bettan получил возможность представлять Израиль на 70-м песенном конкурсе Евровидение, который состоится в мае этого года в Вене. 27-летний певец родился во французской семье и вырос в Раанане, Израиль.

Артист начал карьеру восемь лет назад. Он представил дебютный альбом в 2023 году и выпустил серию хитовых синглов. Песни Noam Bettan не раз возглавляли радиочарты страны и собрали миллионы прослушиваний на стриминговых платформах.

Скандал на Евровидении из-за Израиля

Представители нескольких стран пригрозили бойкотировать конкурс, если Израилю позволят выступать. Причина — военный конфликт с Палестиной. Несмотря на это Европейский вещательный союз (EBU) одобрил участие страны в конкурсе.

После такого решения пять стран объявили, что не будут выступать на Евровидении-2026. Речь идет об Испании, Ирландии, Нидерландах, Словении и Исландии. Это самый большой бойкот в истории конкурса.

Другие участники Евровидения-2026

Мальту на конкурсе в Вене представит AIDAN. Певец уже показал конкурсную песню.

Швейцария также выбрала представительницу для Евровидения — Veronica Fusaro будет соревноваться в конкурсе.

Молдова определила, кто поедет на песенные соревнования в Австрию. Страну представит певец Satoshi.

Также стало известно, кто поедет на Евровидение-2026 от Грузии. Участие в конкурсе примет группа Bzikebi.

Tamara Živković стала участницей Евровидения-2026 от Черногории.

Албанские судьи и зрители определили своего фаворита. На Евровидение-2026 поедет певец Alis.