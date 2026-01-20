Кто представит Мальту на Евровидении-2026 и с какой песней — видео

Певец AIDAN, который представит Мальту на Евровидении-2026. Фото: кадр из видео

Мальта выбрала представителя, который поедет в Вену на Евровидение-2026. Участие в международном песенном конкурсе примет певец AIDAN.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

С какой песней AIDAN выступит на Евровидении-2026

В Нацотборе Мальты соревновались 12 артистов. Все они стремились поехать на Евровидение-2026, однако в итоге больше всего баллов получил певец AIDAN. Артист представит страну на международном конкурсе, который состоится в мае в Вене.

"Огромное спасибо каждому, кто поддерживал меня и работал со мной на этом пути, который начался 5 лет назад. Для меня большая честь быть победителем MESC 2026 и представлять Мальту. Я сделаю все возможное, чтобы вы все гордились мной, и чтобы добавить что-то новое на сцену Евровидения", — написал певец в Instagram.

Певец AIDAN. Фото: instagram/itsaidanofficial

Артист выступит на сцене Евровидения-2026 с песней "Bella". Именно она победила по результатам голосования жюри и заняла второе место по баллам публики. В целом выступление артиста на Нацотборе получило 283 балла.

AIDAN — один из самых успешных артистов Мальты последних лет. Певец неоднократно принимал участие в фестивалях и конкурсах. В 2025 году он также выступил с собственным концертом на крупнейшей арене страны. Билеты приобрели более 10 тысяч поклонников. Ранее AIDAN уже участвовал в Нацотборе. В 2022 году он занял второе место с песней Ritmu.

Путь Мальты на конкурсе Евровидение

Мальта впервые приняла участие в конкурсе песни Евровидение в 1971 году. С тех пор представители страны выступали на международной сцене 36 раз. Несмотря на это Мальта до сих пор ни разу не выигрывала Евровидение.

Лучшим результатом страны остаются две "серебряные" медали. В 2002 году песня "7th Wonder", которую исполнила Ira Losco, принесла Мальте второе место. Ее успех повторила композиция "Angel" в исполнении Chiara в 2005 году.

