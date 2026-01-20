Відео
Головна Євробачення Мальта на Євробаченні-2026 — з якою піснею виступить AIDAN

Мальта на Євробаченні-2026 — з якою піснею виступить AIDAN

Дата публікації: 20 січня 2026 21:33
Хто представить Мальту на Євробаченні-2026 та з якою піснею — відео
Співак AIDAN, який представить Мальту на Євробаченні-2026. Фото: кадр з відео

Мальта обрала представника, який поїде у Відень на Євробачення-2026. Участь у міжнародному пісенному конкурсі візьме співак AIDAN.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

З якою піснею AIDAN виступить на Євробаченні-2026

У Нацвідборі Мальти змагались 12 артистів. Усі вони прагнули поїхати на Євробачення-2026, однак зрештою найбільше балів отримав співак AIDAN. Артист представить країну на міжнародному конкурсі, який відбудеться у травні у Відні.

"Величезне спасибі кожному, хто підтримував мене і працював зі мною на цьому шляху, який розпочався 5 років тому. Для мене велика честь бути переможцем MESC 2026 і представляти Мальту. Я зроблю все можливе, щоб ви всі пишалися мною, і щоб додати щось нове на сцену Євробачення", — написав співак в Instagram.

Хто представить Мальту на Євробаченні 2026
Співак AIDAN. Фото: instagram/itsaidanofficial

Артист виступить на сцені Євробачення-2026 з піснею "Bella". Саме вона перемогла за результатами голосування журі та посіла друге місце за балами публіки. Загалом виступ артиста на Нацвідборі отримав 283 бали.

AIDAN — один із найуспішніших артистів Мальти останніх років. Співак неодноразово брав участь у фестивалях та конкурсах. У 2025 році він також виступив з власним концертом на найбільшій арені країни. Квитки придбали понад 10 тисяч шанувальників. Раніше AIDAN вже брав участь у Нацвідборі. У 2022 році він посів друге місце з піснею Ritmu.

Шлях Мальти на конкурсі Євробачення

Мальта вперше взяла участь у конкурсі пісні Євробачення у 1971 році. Відтоді представники країни виступали на міжнародній сцені 36 разів. Попри це Мальта досі жодного разу не вигравала Євробачення.

Найкращим результатом країни залишаються дві "срібні" медалі. У 2002 році пісня "7th Wonder", яку виконала Ira Losco, принесла Мальті друге місце. Її успіх повторила композиція "Angel" у виконанні Chiara у 2005 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Грузію на Євробаченні-2026 представить гурт Bzikebi. Він вже ставав переможцем дитячого конкурсу.

Також ми розповідали про те, що Молдова обрала артиста, який виступить на Євробаченні-2026. Країну представлятиме співак Satoshi.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
