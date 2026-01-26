Люксембург на Евровидении-2026 — с какой песней выступит Eva Marija

Певица Eva Marija. Фото: instagram/evamarijaaa

Люксембург выбрал свою участницу Евровидения-2026. Страну на песенном конкурсе в Вене представит певица Eva Marija.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Песня Eva Marija для Евровидения-2026

За возможность в мае поехать в Вену боролись восемь участников Нацотбора. Счастливый билет достался талантливой молодой певице Eva Marija. Девушка выступит на Евровидении-2026 с песней "Mother Nature".

Eva Marija победила с большим отрывом, набрав 222 балла. Певец Steve Castile занял второе место с результатом 136 баллов. Победителя выбирали как профессиональное жюри, так и публика.

Представительница Люксембурга на Евровидении-2026 начала свой творческий путь еще с детства. Она выучилась в Люксембургской консерватории, овладев игрой на скрипке, фортепиано и бас-гитаре в разных жанрах — от джаза и классики до поп/рока.

"Mother Nature" использует природу как символ надежды, свободы и ощущения заземленности. Она призывает вас восстановить связь со своим внутренним ребенком и отпустить свои страхи", — рассказала о своей конкурсной песне певица.

Путь Люксембурга на Евровидении

Люксембург 39 раз принимал участие в Евровидении. Представители страны одержали пять побед. При этом ни один из победителей не был из Люксембурга. Четверо были французами, а одна участница — гречанкой.

С 1993-го страна сделала 31-летний перерыв в конкурсе и вернулась на сцену Евровидения только в 2024 году. Тогда на песенном конкурсе в Мальме выступили TALI с песней "Fighter". В 2025 году представительницей Люксембурга была Лаура Торн. Она выступила в Базеле с песней "La Poupée Monte Le Son".

Другие участники Евровидения-2026

Ранее Израиль выбрал представителя Евровидения-2026 — Noam Bettan.

AIDAN выступит в Вене, пытаясь одержать победу для Мальты.

Швейцарию на песенном конкурсе представит Veronica Fusaro.

Молдова тоже возвращается на Евровидение-2026 — участие примет Satoshi.

Группа Bzikebi выступит на сцене в Вене, представляя Грузию.

Tamara Živković представит Черногорию, а Alis выступит на Евровидении-2026 от Албании.