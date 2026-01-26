Люксембург на Євробаченні-2026 — з якою піснею виступить Eva Marija

Співачка Eva Marija. Фото: instagram/evamarijaaa

Люксембург обрав свою учасницю Євробачення-2026. Країну на пісенному конкурсі у Відні представить співачка Eva Marija.

Пісня Eva Marija для Євробачення-2026

За можливість у травні поїхати до Відня боролися вісім учасників Нацвідбору. Щасливий квиток дістався талановитій молодій співачці Eva Marija. Дівчина виступить на Євробаченні-2026 з піснею "Mother Nature".

Eva Marija перемогла з великим відривом, набравши 222 бали. Співак Steve Castile посів друге місце з результатом 136 балів. Переможця обирали як професійне журі, так й публіка.

Представниця Люксембурга на Євробаченні-2026 почала свій творчий шлях ще змалечку. Вона вивчилася у Люксембурзькій консерваторії, опанувавши гру на скрипці, фортепіано та бас-гітарі в різних жанрах — від джазу та класики до поп/року.

"Mother Nature" використовує природу як символ надії, свободи та відчуття заземленості. Вона закликає вас відновити зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною та відпустити свої страхи", — розповіла про свою конкурсну пісню співачка.

Шлях Люксембурга на Євробаченні

Люксембург 39 разів брав участь у Євробаченні. Представники країни здобули п'ять перемог. При цьому жоден із переможців не був з Люксембурга. Четверо були французами, а одна учасниця — гречанкою.

З 1993-го країна зробила 31-річну перерву в конкурсі та повернулася на сцену Євробачення лише у 2024 році. Тоді на пісенному конкурсі у Мальме виступили TALI з піснею "Fighter". У 2025 році представницею Люксембурга була Лаура Торн. Вона виступила у Базелі з піснею "La Poupée Monte Le Son".

Інші учасники Євробачення-2026

Раніше Ізраїль обрав представника Євробачення-2026 — Noam Bettan.

AIDAN виступить у Відні, намагаючись вибороти перемогу для Мальти.

Швейцарію на пісенному конкурсі представить Veronica Fusaro.

Молдова теж повертається на Євробачення-2026 — участь візьме Satoshi.

Гурт Bzikebi виступить на сцені у Відні, представляючи Грузію.

Tamara Živković представить Чорногорію, а Alis виступить на Євробаченні-2026 від Албанії.