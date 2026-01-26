Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення Люксембург на Євробаченні-2026 представить Eva Marija — відео

Люксембург на Євробаченні-2026 представить Eva Marija — відео

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 10:54
Люксембург на Євробаченні-2026 — з якою піснею виступить Eva Marija
Співачка Eva Marija. Фото: instagram/evamarijaaa

Люксембург обрав свою учасницю Євробачення-2026. Країну на пісенному конкурсі у Відні представить співачка Eva Marija.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Пісня Eva Marija для Євробачення-2026

За можливість у травні поїхати до Відня боролися вісім учасників Нацвідбору. Щасливий квиток дістався талановитій молодій співачці Eva Marija. Дівчина виступить на Євробаченні-2026 з піснею "Mother Nature".

Eva Marija перемогла з великим відривом, набравши 222 бали. Співак Steve Castile посів друге місце з результатом 136 балів. Переможця обирали як професійне журі, так й публіка.

Представниця Люксембурга на Євробаченні-2026 почала свій творчий шлях ще змалечку. Вона вивчилася у Люксембурзькій консерваторії, опанувавши гру на скрипці, фортепіано та бас-гітарі в різних жанрах — від джазу та класики до поп/року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Mother Nature" використовує природу як символ надії, свободи та відчуття заземленості. Вона закликає вас відновити зв'язок зі своєю внутрішньою дитиною та відпустити свої страхи", — розповіла про свою конкурсну пісню співачка.

Шлях Люксембурга на Євробаченні

Люксембург 39 разів брав участь у Євробаченні. Представники країни здобули п'ять перемог. При цьому жоден із переможців не був з Люксембурга. Четверо були французами, а одна учасниця — гречанкою.

З 1993-го країна зробила 31-річну перерву в конкурсі та повернулася на сцену Євробачення лише у 2024 році. Тоді на пісенному конкурсі у Мальме виступили TALI з піснею "Fighter". У 2025 році представницею Люксембурга була Лаура Торн. Вона виступила у Базелі з піснею "La Poupée Monte Le Son".

Інші учасники Євробачення-2026

Раніше Ізраїль обрав представника Євробачення-2026 — Noam Bettan.

AIDAN виступить у Відні, намагаючись вибороти перемогу для Мальти.

Швейцарію на пісенному конкурсі представить Veronica Fusaro.

Молдова теж повертається на Євробачення-2026 — участь візьме Satoshi.

Гурт Bzikebi виступить на сцені у Відні, представляючи Грузію.

Tamara Živković представить Чорногорію, а Alis виступить на Євробаченні-2026 від Албанії.

Євробачення музика Люксембург конкурс Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації