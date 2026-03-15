Главная Евровидение Leleka раскрыла детали о подготовке к Евровидению

Leleka раскрыла детали о подготовке к Евровидению

Дата публикации 15 марта 2026 18:47
Певица Leleka. Фото: "Суспільне"

Leleka, которая в этом году представит Украину на Евровидении-2026, рассказала о подготовке к песенному конкурсу. По ее словам, есть внутренний месседж, который также прослеживается в песне Ridnym. Кроме того, певица поделилась, как происходила подготовка к Нацотбору.

Об этом Leleka рассказала в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик в воскресенье, 15 марта, на премии MUZWAR.

Подготовка к Нацотбору

В феврале певица приехала в Украину и застала сложную зиму, которая постигла всех граждан. В частности, были проблемы со светом, водой и отоплением. Leleka рассказала, как борола вызовы. В частности, в бутыли набирали воду, которую грели на плите. Ее использовали для того, чтобы помыть волосы.

"Но, знаете, с одной стороны, да, мы знаем, что существует другой уровень комфорта, когда это все делать не надо. С другой стороны, для меня это очень напоминает детство, потому что я выросла в доме, где не было никогда горячей воды. И всегда мы вот купались полноценно раз в неделю, наливали бочок, несли кастрюлю через всю квартиру с горячей водой. То есть, для меня это напоминает какую-то такую рутину детства", — говорит певица.

По ее словам, включить кран и сразу потечет вода, то это не ценишь, а во время таких сложных времен — заземляешься. В то же время, когда темп жизни сложный, то возможен также стресс.

Самое скандальное Евровидение

В этом году песенный конкурс является одним из самых скандальных, поскольку множество стран отказываются от участия. Кроме того, продолжаются боевые действия на Ближнем Востоке и война в Украине. Leleka рассказала, как относится к таким военно-политическим историям.

"Мы живем в непростые времена, но, с другой стороны, не помню я, когда были времена попроще. Мне кажется, каждый год сопровождается какими-то такими отказами, заявлениями. Однозначно, я понимаю так, что быть на стороне всех невозможно", — отметила певица.

По ее словам, нужно всегда выбирать, с кем ты, а также какие ценности защищаешь. Кроме того, невозможно защитить всех, кого хочется.

"И как украинка, конечно, в первую очередь для меня важно показывать через искусство, как бы это сейчас банально, возможно, не звучало, красоту украинской культуры. И я считаю, что это важно сейчас, в первую очередь, для нас. И мы должны защищать именно интересы Украины", — говорит Leleka.

Месседж певицы

Победительница Нацотбора сообщила, что есть внутренний месседж, с которым она поедет на Евровидение. В частности, он прослеживается в песне и кампании.

"Но что касается определенных конкретных акций, к сожалению, или так оно случается, что с каждым годом правила ужесточаются, ограничения ужесточаются. И трудно давать ответ на этот вопрос, потому что то, что делали наши предшественники, в этом году уже не разрешено. Мы в процессе того, как, какие месседжи и в какой разрешенной форме мы можем делать. И да, это сейчас испытание для нас", — добавила Leleka.

Какое место прогнозируют Украине на Евровидении-2026

Букмекеры обновили прогнозы относительно победителя песенного конкурса. Сейчас Украине пророчат девятое место. Ранее Leleka была на десятой ступеньке.

Прогноз букмекерів на переможця Євробачення-2026
Прогноз букмекеров на победителя Евровидения-2026. Фото: Eurovisionworld

Кроме того, певица обновила песню, с которой выступит на Евровидении-2026. Вступление заиграло более ярко благодаря модернизированной бандуре, которая получила более чистое звучание. Это сразу создает этническую атмосферу и подчеркивает украинские музыкальные корни композиции.

Евровидение-2026 — последние новости

Представительница Швейцарии Вероника Фузаро представила песню Alice, с которой выступит на песенном конкурсе. Она известна как артистка, которая способна зажигать аудиторию живыми выступлениями.

А организаторы конкурса показали концепцию уникального светового оформления. Дизайнером освещения является Тим Рутледж.

Ранее в Австрии приняли решение уволить генерального директора национального вещателя ORF Роланда Вайсманна, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

Евровидение Украина Евровидение 2026 LELEKA
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
