Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение Leleka представила новый вариант песни на Евровидение

Leleka представила новый вариант песни на Евровидение

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 12:14
Leleka представила обновленную песню на Евровидение-2026
Певица Leleka, которая будет представлять Украину на Евровидении-2026. Фото: Общественное вещание

Представительница Украины на Евровидении-2026 певица Leleka решила изменить свою песню. Поэтому она представила обновленную песню Ridnym.

Об этом информирует Новини.LIVE в понедельник 9 марта.

Реклама
Читайте также:

Leleka представила обновленную версию песни на Евровидение-2026

В воскресенье, 8 марта, украинская певица Leleka презентовала новый вариант песни Ridnym. Именно с этой песней Leleka будет представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2026.

В обновленной версии наибольшие изменения претерпело начало песни. Следовательно, вступление стало более выразительным благодаря обновленной партии бандуры. Ее звучание сделали более чистым. Благодаря этому сразу задается этническое настроение композиции и подчеркиваются украинские музыкальные корни.

Кроме того, общая аранжировка песни стала более насыщенной. В обновленной версии песни инструмент звучит ярче и органично сочетается с современной электронной основой трека.

"Версия песни "Ridnym" для Евровидения для меня особенная. Мне хотелось еще сильнее подчеркнуть ее корни и звучание, поэтому в самом начале появляется больше чистого звучания бандуры.

Бандура — очень символический инструмент для украинской культуры. В ее звучании есть наша история, наши песни и память. Я ее называю "украинской арфой", но для нас она имеет еще более глубокое значение — это звук, который мгновенно возвращает домой", — рассказала певица.

Отметим, что в этом году 70-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Вене. Гранд-финал Евровидения состоится в субботу, 16 мая, а полуфиналы — 12 и 14 мая 2026 года.

Евровидение-2026 — кому прогнозируют победу

Недавно букмекеры обновили прогнозы на победу в песенном конкурсе Евровидение-2026. На первом месте остаются представители Финляндии — дуэт Linda Lampenius & Pete Parkkonen с песней Liekinheitin.

Ранее букмекеры прогнозировали, что Украина войдет в десятку лидеров на Евровидении-2026. Следовательно, украинской певице Leleka, которая будет представлять Украину на Евровидении, прогнозировали 9 место.

Напомним, что в феврале Общественное вещание заключило договор с победительницей Национального отбора на Евровидение-2026 Leleka. После подписания соглашения певица официально стала представительницей Украины на конкурсе.

Евровидение песни певица конкурс Евровидение 2026 LELEKA
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации