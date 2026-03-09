Leleka представила обновленную песню на Евровидение-2026

Певица Leleka, которая будет представлять Украину на Евровидении-2026. Фото: Общественное вещание

Представительница Украины на Евровидении-2026 певица Leleka решила изменить свою песню. Поэтому она представила обновленную песню Ridnym.

Leleka представила обновленную версию песни на Евровидение-2026

В воскресенье, 8 марта, украинская певица Leleka презентовала новый вариант песни Ridnym. Именно с этой песней Leleka будет представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2026.

В обновленной версии наибольшие изменения претерпело начало песни. Следовательно, вступление стало более выразительным благодаря обновленной партии бандуры. Ее звучание сделали более чистым. Благодаря этому сразу задается этническое настроение композиции и подчеркиваются украинские музыкальные корни.

Кроме того, общая аранжировка песни стала более насыщенной. В обновленной версии песни инструмент звучит ярче и органично сочетается с современной электронной основой трека.

"Версия песни "Ridnym" для Евровидения для меня особенная. Мне хотелось еще сильнее подчеркнуть ее корни и звучание, поэтому в самом начале появляется больше чистого звучания бандуры.

Бандура — очень символический инструмент для украинской культуры. В ее звучании есть наша история, наши песни и память. Я ее называю "украинской арфой", но для нас она имеет еще более глубокое значение — это звук, который мгновенно возвращает домой", — рассказала певица.

Отметим, что в этом году 70-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Вене. Гранд-финал Евровидения состоится в субботу, 16 мая, а полуфиналы — 12 и 14 мая 2026 года.

Евровидение-2026 — кому прогнозируют победу

Недавно букмекеры обновили прогнозы на победу в песенном конкурсе Евровидение-2026. На первом месте остаются представители Финляндии — дуэт Linda Lampenius & Pete Parkkonen с песней Liekinheitin.

Ранее букмекеры прогнозировали, что Украина войдет в десятку лидеров на Евровидении-2026. Следовательно, украинской певице Leleka, которая будет представлять Украину на Евровидении, прогнозировали 9 место.

Напомним, что в феврале Общественное вещание заключило договор с победительницей Национального отбора на Евровидение-2026 Leleka. После подписания соглашения певица официально стала представительницей Украины на конкурсе.