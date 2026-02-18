На Евровидении будет двое исполнителей с очень похожими сценическими именами

Певица LELEKA, которая будет представлять Украину. Фото: Суспільне

В списке участников "Евровидения-2026" в Вене появились два почти одинаковых сценических имени — Украину будет представлять LELÉKA, а Хорватию — LELEK. Оба названия отсылают к "аисту", но за каждым проектом стоит своя история и другая песня.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные от организаторов конкурса.

На сцене Евровидения будут выступать "тезки"

Украину на конкурсе представит LELÉKA — проект певицы Виктории Лелеки, которая победила в национальном отборе с песней Ridnym. Исполнительница родом из Днепропетровской области, но жизненные обстоятельства сложились так, что она впоследствии переехала в Германию, где и основала группу LELÉKA. Ее конкурсное произведение описывается как история о надежде, внутренней силе и пути обновления.

Победителем хорватского национального отбора Dora 2026 стала группа LELEK с песней Andromeda. Название коллектива переводится как "аист". В заявленной концепции композиции звучит призыв "учиться на исторических ранах, осознавать собственные оковы и строить более справедливое и гуманное будущее".

Участники объясняют, что Andromeda посвящена силе и роли женщины в обществе и вдохновлена историей хорватских католических женщин с территории Боснии и Герцеговины. По этому сюжету, чтобы сохранить свою идентичность и сопротивление в ситуации угрозы рабства и насильственного отречения от веры, они татуировали крест на теле.

Евровидение-2026 — где его проведут и как посмотреть

Евровидение — международный телевизионный конкурс, который ежегодно собирает представителей разных стран с собственными песнями и постановками. Участников обычно определяют национальные отборы, где выбирают песню и артиста, или решением вещателя.

В 2026 году Евровидение-2026 пройдет в Вене. Конкурс традиционно включает несколько этапов, в том числе полуфиналы и финал, а итоговые баллы формируются по результатам голосования зрителей и жюри. Для многих стран Евровидение является не только музыкальным событием, но и платформой для презентации культурного контекста через текст песни и сценическую идею.

Традиционно конкурс будут транслировать и в Украине. Евровидение смотреть можно будет на трансляции от "Суспільне. Культура" и YouTube-канале "Евровидение Украина", в приложении "Дія", на "Радио Проминь", а также на официальном сайте конкурса.

