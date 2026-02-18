На Євробаченні буде двоє виконавців з дуже схожими сценічними іменами

Співачка LELEKA, яка представлятиме Україну. Фото: Суспільне

На Євробаченні-2026 у Відні вперше одночасно з'явиться дуже незвичний збіг: Україну та Хорватію представлятимуть учасники з майже однаковими сценічними іменами. Хорватія обрала для конкурсу гурт LELEK, а від України на конкурс поїде проєкт LELÉKA.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані від організаторів конкурсу.

На сцені Євробачення виступатимуть "тезки"

Українську заявку на конкурсі виконуватиме LELÉKA — це проєкт співачки Вікторії Лелеки. Вона перемогла у національному відборі з композицією Ridnym. Артистка народилася на Дніпропетровщині, а згодом переїхала до Німеччини, де й сформувала гурт LELÉKA. Її конкурсну пісню описують як розповідь про надію, внутрішню опору та рух до оновлення.

А от в Хорватії визначили свого представника — перше місце там посів гурт LELEK із піснею Andromeda. Назва колективу там теж перекладається як "лелека". У презентації композиції звучить меседж про те, що людям слід вчитися на помилках миинулого та розбудовувати майбутнє з добром для людей.

Учасники також пояснювали, що їхня пісня тісно пов'язана з темою сили жінки в суспільстві та натхненна історією хорватських католицьких жінок із території Боснії і Герцеговини, які в умовах загрози рабства й насильницького зречення віри татуювали хрест на тілі як знак ідентичності та спротиву.

Євробачення-2026 — де його проведуть та як подивитися

Євробачення — міжнародний телевізійний конкурс, який щороку збирає представників різних країн із власними піснями та постановками. Учасників зазвичай визначають національні відбори, де обирають пісню та артиста, або рішенням мовника.

У 2026 році Євробачення-2026 пройде у Відні. Конкурс традиційно включає кілька етапів, зокрема півфінали та фінал, а підсумкові бали формуються за результатами голосування глядачів і журі. Для багатьох країн Євробачення є не лише музичною подією, а й платформою для презентації культурного контексту через текст пісні та сценічну ідею.

Традиційно конкурс транслюватимуть й в Україні. Євробачення дивитися можна буде на трансляції від "Суспільне. Культура" та YouTube-каналі "Євробачення Україна", у застосунку "Дія", на "Радіо Промінь", а також на офіційному сайті конкурсу.

