Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Євробачення На Євробаченні буде дві "лелеки" — у кого таке ж сценічне ім'я

На Євробаченні буде дві "лелеки" — у кого таке ж сценічне ім'я

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 10:50
На Євробаченні буде двоє виконавців з дуже схожими сценічними іменами
Співачка LELEKA, яка представлятиме Україну. Фото: Суспільне

На Євробаченні-2026 у Відні вперше одночасно з'явиться дуже незвичний збіг: Україну та Хорватію представлятимуть учасники з майже однаковими сценічними іменами. Хорватія обрала для конкурсу гурт LELEK, а від України на конкурс поїде проєкт LELÉKA.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані від організаторів конкурсу. 

Реклама
Читайте також:

На сцені Євробачення виступатимуть "тезки"

Українську заявку на конкурсі виконуватиме LELÉKA — це проєкт співачки Вікторії Лелеки. Вона перемогла у національному відборі з композицією Ridnym. Артистка народилася на Дніпропетровщині, а згодом переїхала до Німеччини, де й сформувала гурт LELÉKA. Її конкурсну пісню описують як розповідь про надію, внутрішню опору та рух до оновлення.

А от в Хорватії визначили свого представника — перше місце там посів гурт LELEK із піснею Andromeda. Назва колективу там теж перекладається як "лелека". У презентації композиції звучить меседж про те, що людям слід вчитися на помилках миинулого та розбудовувати майбутнє з добром для людей. 

Учасники також пояснювали, що їхня пісня тісно пов'язана з темою сили жінки в суспільстві та натхненна історією хорватських католицьких жінок із території Боснії і Герцеговини, які в умовах загрози рабства й насильницького зречення віри татуювали хрест на тілі як знак ідентичності та спротиву.

Євробачення-2026 — де його проведуть та як подивитися

Євробачення — міжнародний телевізійний конкурс, який щороку збирає представників різних країн із власними піснями та постановками. Учасників зазвичай визначають національні відбори, де обирають пісню та артиста, або рішенням мовника.

У 2026 році Євробачення-2026 пройде у Відні. Конкурс традиційно включає кілька етапів, зокрема півфінали та фінал, а підсумкові бали формуються за результатами голосування глядачів і журі. Для багатьох країн Євробачення є не лише музичною подією, а й платформою для презентації культурного контексту через текст пісні та сценічну ідею.

Традиційно конкурс транслюватимуть й в Україні. Євробачення дивитися можна буде на трансляції від "Суспільне. Культура" та YouTube-каналі "Євробачення Україна", у застосунку "Дія", на "Радіо Промінь", а також на офіційному сайті конкурсу.

Нагадаємо, співачка Вікторія Лелека розповідала, як зародилась ідея створення гурту. Також дізнайтеся, який сенс вклала співачка у свою пісню.

Хорватія Україна співак конкурс Євробачення 2026 LELEKA
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації