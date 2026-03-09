Leleka оновила пісню на Євробачення-2026

Співачка Leleka, яка представлятиме Україну на Євробаченні-2026. Фото: Суспільне мовлення

Співачка Leleka, яка цьогоріч представлятиме Україну на Євробаченні вирішили оновити свою пісню. Відтак, 8 березня, вона представила новий варіант пісня Ridnym.

9 березня.

Leleka представила оновлену версію пісні на Євробачення-2026

У неділю, 8 березня, українська співачка Leleka презентувала новий варіант пісні Ridnym. Саме із цією піснею Leleka представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2026.

В оновленій версії найбільших змін зазнав початок пісні. Відтак, вступ став виразнішим завдяки оновленій партії бандури. Її звучання зробили чистішим. Завдяки цьому одразу задається етнічний настрій композиції та підкреслюються українські музичні корені.

Крім того, загальне аранжування пісні стало насиченішим. В оновленій версії пісні інструмент звучить яскравіше та органічно поєднується із сучасною електронною основою треку.

"Версія пісні "Ridnym" для Євробачення для мене особлива. Мені хотілося ще сильніше підкреслити її коріння і звучання, тому на самому початку з’являється більше чистого звучання бандури.

Бандура — дуже символічний інструмент для української культури. У її звучанні є наша історія, наші пісні й пам’ять. Я її називаю "українською арфою", але для нас вона має ще глибше значення — це звук, який миттєво повертає додому", — розповіла співачка.

Зазначимо, що цьогоріч 70-й пісенний конкурс Євробачення пройде у Відні. Гранд-фінал Євробачення відбудеться в суботу, 16 травня, а півфінали — 12 та 14 травня 2026 року.

Євробачення-2026 — кому прогнозують перемогу

Нещодавно букмекери оновили прогнози на перемогу в пісенному конкурсі Євробачення-2026. На першому місці залишаються представники Фінляндії — дует Linda Lampenius & Pete Parkkonen з піснею Liekinheitin.

Раніше букмекери прогнозували, що Україна увійде до десятки лідерів на Євробаченні-2026. Відтак, українській співачці Leleka, яка буде представляти Україну на Євробаченні, прогнозували 9 місце.

Нагадаємо, що у лютому Суспільне Мовлення уклало договір з переможницею Національного відбору на Євробачення-2026 Leleka. Після підписання угоди співачка офіційно стала представницею України на конкурсі.