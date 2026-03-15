Представительница Швейцарии на Евровидении-2026 презентовала песню

Представительница Швейцарии на Евровидении-2026 Вероника Фузаро.

Представительница Швейцарии на песенном конкурсе Евровидение-2026 Вероника Фузаро представила композицию, с которой выступит на сцене шоу. Песня называется "Alice" и уже появилась в открытом доступе. Певицу выбрали представлять страну по результатам внутреннего отбора. Сам конкурс в этом году состоится в Вене.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Eurovisionworld.

Реклама

Швейцарская певица Вероника Фузаро выступит на Евровидении-2026 с песней "Alice". Это новая версия композиции, которая ранее появилась на ее альбоме Looking For Connection.

Над треком артистка работала вместе с автором песен Чарли МакКлин.

Композицию определили по итогам внутреннего отбора, который организовала швейцарская телерадиокомпания SRG SSR. Всего на конкурс подали 493 песни.

Победителя выбирали по смешанной системе голосования: 50% результата сформировало международное голосование аудитории, еще 50% — оценки профессионального жюри.

Швейцария стабильно попадает в финал песенного конкурса Евровидение с 2019 года. В этом году Вероника Фузаро попытается продолжить эту тенденцию. Артистка выступит во втором полуфинале, который запланирован на 14 мая. В случае успешного выступления она сможет побороться за победу в финале Евровидения-2026.

Вероника Фузаро: что известно о представительнице Швейцарии на Евровидении

Вероника Фузаро — 28-летняя певица и автор песен из города Тун в Швейцарии. Она получила известность благодаря живым выступлениям и нескольким успешным релизам последних лет.

Широкое внимание публики Вероника привлекла своим дебютным мини-альбомом, а более поздние альбомы закрепили ее статус на швейцарской музыкальной сцене. Она известна как артистка, которая способна зажигать аудиторию живыми выступлениями.

В 2016 году Фузаро получила награду "Лучший талант" от швейцарского национального радио SRF 3, что стало важным толчком в начале ее карьеры. С тех пор она дала более 500 концертов в Швейцарии и за рубежом. Среди ее выступлений — крупные фестивали, такие как Glastonbury, Монтерский джазовый фестиваль и Gurtenfestival. Кроме того, Вероника выступала на разогреве у Марка Нопфлера во время концерта в амфитеатре Нима.

Напомним, что Евровидение 2026 состоится в Вене 12 и 14 мая. Финал международного песенного конкурса запланирован на 16 мая. Всего участие в шоу примут 35 стран.