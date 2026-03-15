Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Представительница Швейцарии на Евровидении-2026 презентовала песню

Представительница Швейцарии на Евровидении-2026 презентовала песню

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 14:50
Представительница Швейцарии на Евровидении-2026 Вероника Фузаро. Фото: Veronica Fusaro/Facebook

Представительница Швейцарии на песенном конкурсе Евровидение-2026 Вероника Фузаро представила композицию, с которой выступит на сцене шоу. Песня называется "Alice" и уже появилась в открытом доступе. Певицу выбрали представлять страну по результатам внутреннего отбора. Сам конкурс в этом году состоится в Вене.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Eurovisionworld.

Реклама
Швейцарская певица Вероника Фузаро выступит на Евровидении-2026 с песней "Alice". Это новая версия композиции, которая ранее появилась на ее альбоме Looking For Connection.

Над треком артистка работала вместе с автором песен Чарли МакКлин.

Композицию определили по итогам внутреннего отбора, который организовала швейцарская телерадиокомпания SRG SSR. Всего на конкурс подали 493 песни.

Победителя выбирали по смешанной системе голосования: 50% результата сформировало международное голосование аудитории, еще 50% — оценки профессионального жюри.

Швейцария стабильно попадает в финал песенного конкурса Евровидение с 2019 года. В этом году Вероника Фузаро попытается продолжить эту тенденцию. Артистка выступит во втором полуфинале, который запланирован на 14 мая. В случае успешного выступления она сможет побороться за победу в финале Евровидения-2026.

Вероника Фузаро: что известно о представительнице Швейцарии на Евровидении

Вероника Фузаро — 28-летняя певица и автор песен из города Тун в Швейцарии. Она получила известность благодаря живым выступлениям и нескольким успешным релизам последних лет.

Широкое внимание публики Вероника привлекла своим дебютным мини-альбомом, а более поздние альбомы закрепили ее статус на швейцарской музыкальной сцене. Она известна как артистка, которая способна зажигать аудиторию живыми выступлениями.

В 2016 году Фузаро получила награду "Лучший талант" от швейцарского национального радио SRF 3, что стало важным толчком в начале ее карьеры. С тех пор она дала более 500 концертов в Швейцарии и за рубежом. Среди ее выступлений — крупные фестивали, такие как Glastonbury, Монтерский джазовый фестиваль и Gurtenfestival. Кроме того, Вероника выступала на разогреве у Марка Нопфлера во время концерта в амфитеатре Нима.

Недавно стало известно, что Румынию не пускают на Евровидение-2026. Все это из-за песни, которая оказалась в центре громкого скандала. Активисты и эксперты призывают изъять ее из конкурса из-за опасного содержания, которое "связано с гламуризацией удушения".

Ранее произошел еще один скандал вокруг Евровидения-2026. В Австрии сменят гендиректора национального вещателя ORF Роланда Вайсмана после обвинений в сексуальных домогательствах.

Напомним, что Евровидение 2026 состоится в Вене 12 и 14 мая. Финал международного песенного конкурса запланирован на 16 мая. Всего участие в шоу примут 35 стран.

Евровидение Швейцария песни Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации