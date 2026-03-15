Представниця Швейцарії на Євробаченні-2026 презентувала пісню

Представниця Швейцарії на Євробаченні-2026 Вероніка Фузаро. Фото: Veronica Fusaro﻿/Facebook

Представниця Швейцарії на пісенному конкурсі Євробачення-2026 Вероніка Фузаро представила композицію, з якою виступить на сцені шоу. Пісня має назву "Alice" і вже з’явилася у відкритому доступі. Співачку обрали представляти країну за результатами внутрішнього відбору. Сам конкурс цього року відбудеться у Відні.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Eurovisionworld.

Вероніка Фузаро презентувала пісню на Євробачення-2026

Швейцарська співачка Вероніка Фузаро виступить на Євробаченні-2026 з піснею "Alice". Це нова версія композиції, яка раніше з’явилася на її альбомі Looking For Connection.

Над треком артистка працювала разом з автором пісень Чарлі МакКлін.

Композицію визначили за підсумками внутрішнього відбору, який організувала швейцарська телерадіокомпанія SRG SSR. Загалом на конкурс подали 493 пісні.

Переможця обирали за змішаною системою голосування: 50% результату сформувало міжнародне голосування аудиторії, ще 50% — оцінки професійного журі.

Швейцарія стабільно потрапляє до фіналу пісенного конкурсу Євробачення з 2019 року. Цьогоріч Вероніка Фузаро спробує продовжити цю тенденцію. Артистка виступить у другому півфіналі, який запланований на 14 травня. У разі успішного виступу вона зможе поборотися за перемогу у фіналі Євробачення-2026.

Вероніка Фузаро: що відомо про представницю Швейцарії на Євробаченні

Вероніка Фузаро — 28-річна співачка та авторка пісень із міста Тун у Швейцарії. Вона здобула популярність завдяки живим виступам і кільком успішним релізам останніх років.

Широку увагу публіки Вероніка привернула своїм дебютним мініальбомом, а пізніші альбоми закріпили її статус на швейцарській музичній сцені. Вона відома як артистка, яка здатна запалювати аудиторію живими виступами.

У 2016 році Фузаро отримала нагороду "Найкращий талант" від швейцарського національного радіо SRF 3, що стало важливим поштовхом на початку її кар’єри. Відтоді вона дала понад 500 концертів у Швейцарії та за кордоном. Серед її виступів — великі фестивалі, такі як Glastonbury, Монтерський джазовий фестиваль та Gurtenfestival. Крім того, Вероніка виступала на розігріві у Марка Нопфлера під час концерту в амфітеатрі Німа.

Нагадаємо, що Євробачення 2026 відбудеться у Відні 12 та 14 травня. Фінал міжнародного пісенного конкурсу запланований на 16 травня. Загалом участь у шоу візьмуть 35 країн.