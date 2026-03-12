Скандал в ORF перед Євробаченням 2026 — що сталося

Генеральний директор австрійської телерадіокомпанії ORF Роланд Вайсманн. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Євробачення отримало новий гучний скандал. За два місяця до старту пісенного конкурсу в Австрії терміново змінять генерального директора національного мовника ORF Роланда Вайсманна. Він подав у відставку після звинувачень у сексуальних домаганнях.

В Австрії гендиректора національного мовника звинуватили в домаганнях

Новий скандал вдарив по підготовці до 70-го пісенного конкурсу Євробачення, який цього року відбудеться у Відні. Окрім того, що конкурс уже мав скандал через суперечливу участь Ізраїлю в конкурс, австрійський національний мовник ORF повідомив про відставку свого генерального директора Роланда Вайсманна.

У компанії заявили, що підставою стали звинувачення у сексуальних домаганнях, висунуті співробітницею ORF. Сам Вайсманн ці звинувачення відкидає.

У заяві мовника зазначено: "Останніми днями співробітник ORF висунув звинувачення у сексуальних домаганнях проти генерального директора. Роланд Вайсманн заперечує ці звинувачення".

Там також наголосили, що ці твердження мають бути оперативно й прозоро розслідувані.

В ORF окремо подякували Вайсманну за 30 років роботи в компанії. Його адвокат Олівер Шербаум заявив, що клієнтові не надали повної інформації про висунуті проти нього звинувачення, а рішення про відставку було ухвалене для того, "щоб уникнути шкоди для компанії".

Відомо, що тимчасові обов'язки генерального директора, за даними ORF, виконуватиме очільниця радіо ORF Інгрід Турнер.

Сам конкурс Євробачення 2026 пройде у Відні 12 та 14 травня, коли відбудуться півфінали, а фінал запланований на 16 травня. Загалом участь у шоу візьмуть 35 країн.

Водночас цьогорічний конкурс уже прославився політичними суперечками. Іспанія, Ірландія, Нідерланди, Словенія та Ісландія відмовилися від участі через збереження Ізраїлю серед учасників. Ці країни заявили, що така участь є "неприпустимою" з огляду на жертви серед цивільного населення в Газі після відповіді Ізраїлю на напад ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Також бойкотувати Ізраїль почала й представниця Швеції Felicia, яка пояснила, чому вважає, що країна не має права брати участь у пісенному конкурсі.

А співачка LELEKA, яка цьогоріч представить Україну на Євробаченні, вирішила оновити пісню.