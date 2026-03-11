Євробачення-2026 — організатори відповіли на заяви Felicia проти участі Ізраїлю

Представниця Швеції Felicia. Фото: instagram.com/f.officiiall

Європейська мовна спілка (EBU) відреагувала на суперечливі висловлювання представниці Швеції на "Євробаченні-2026" Felicia щодо участі Ізраїлю у конкурсі. В організації наголосили на необхідності дотримання правил і політичної нейтральності під час підготовки до музичного шоу.

передає Новини.LIVE.

Представниця Швеції проти участі Ізраїлю в конкурсі

Після перемоги у національному відборі в Швеції Felicia заявила в інтерв'ю шведській газеті Dagens Nyheter, що не підтримує участь Ізраїлю в пісенному шоу.

"Насправді я не думаю, що Ізраїль повинен брати участь. Там відбувається багато вбивств. Важко зосередитися на музиці, коли стільки страждань", — сказала співачка.

Водночас програмна директорка шведського мовника SVT Єва Бекман зазначила, що телекомпанія не повинна контролювати особисті погляди артистів.

"Я не думаю, що SVT може чи повинна намагатися контролювати особисті думки незалежних митців", — сказала вона, додавши, що свобода слова поширюється і на учасників "Євробачення".

У EBU відповіли на заяви Felicia

"Нам відомо про коментарі Felicia після її обрання представницею Швеції на пісенному конкурсі "Євробачення" у Відні, а також про подальшу заяву, опублікована SVT", — заявив директор "Євробачення" Мартін Грін.

У EBU підкреслили, що підтримують принцип свободи слова, однак конкурс має чіткі правила, які покликані забезпечити нейтральність заходу та безпечне й шанобливе середовище для всіх учасників. У заяві нагадали, що Кодекс поведінки передбачає: учасники "не повинні інструменталізувати пісенний конкурс "Євробачення"" або використовувати його "як важіль впливу, роблячи політичні заяви чи спричиняючи суперечки".

Також у спілці повідомили, що вже звернулися до шведського мовника.

"Ми зв'язалися з SVT, щоб переконатися, що їхньому артисту чітко нагадали про правила та обов'язки, що застосовуються після його відбору на конкурс. Ми продовжимо переговори з усіма зацікавленими сторонами, щоб забезпечити дотримання правил та захистити цілісність і нейтральність заходу", — зазначили в EBU.

"Євробачення-2026" — останні новини

Чехія, Португалія, Польща, Швеція та Сан-Марино вже визначили своїх представників на пісенному конкурсі "Євробачення-2026", який відбудеться у Відні. Імена артистів оголосили після рішень національних мовників, фестивалів та фіналів відборів, разом із конкурсними піснями.

Також своїх учасників на конкурс уже обрали Фінляндія, Німеччина, Сербія, Болгарія, Італія, Австралія, Норвегія та Литва.

Цьогоріч Україну на "Євробаченні" представлятиме співачка LELEKA з піснею Ridnym.

Тим часом букмекери вже оприлюднили перші прогнози щодо можливих переможців конкурсу. Стало відомо, яке місце у рейтингу наразі посідає Україна.