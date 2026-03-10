Хто фаворит Євробачення-2026 — букмекери назвали лідера

Скрипалька Лінда Лампеніус та співак Піт Паркконен. Фото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/via REUTERS

До фіналу Євробачення-2026 залишається менше десяти тижнів, і зараз головним фаворитом букмекерів є Фінляндія. Станом на 9 березня дует Linda Lampenius x Pete Parkkonen з піснею "Liekinheitin" очолює прогнози з шансами на перемогу близько 26,6–27%.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на прогнози букмекерів.

Хто у фавориті серед учасників Євробачення-2026 у букмекерів

Фінляндія станом на 9 березня вважається головним претендентом на перемогу на 70-му конкурсі Євробачення. У букмекерських прогнозах перше місце посідає дует Linda Lampenius x Pete Parkkonen, який представить країну з піснею "Liekinheitin".

Їхня поточна ймовірність перемоги оцінюється приблизно у 26,6–27%, тоді як Франція має близько 10,8–11%, а Данія — близько 10,1%.

Ставки букмекерів. Фото: скриншот

Підвищену увагу до фінського номера вже видно і за переглядами. Відео виступу "Liekinheitin" на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest набрало понад 1 млн переглядів приблизно за дев'ять днів після публікації.

Дует складається з двох добре відомих у Фінляндії артистів. Linda Lampenius — класична скрипалька, яка здобула міжнародну популярність ще в юному віці, а Pete Parkkonen став відомим широкій аудиторії після участі у шоу Idols у 2008 році, де посів третє місце. Згодом він випустив кілька альбомів і закріпився на фінській сцені як виконавець у поп- і соул-напрямах.

Попри перше місце в букмекерів, Фінляндія поки що ще не вийшла до фіналу автоматично. На відміну від країн "Великої п'ятірки" та країни-господарки, фінський дует спочатку має пройти півфінал. Франція, яка зараз іде другою у прогнозах, уже гарантовано буде у фіналі як представниця "Великої п'ятірки".

За даними офіційного сайту Євробачення, фінський дует виступить у першій половині першого півфіналу, який запланований на вівторок, 12 травня. Гранд-фінал 70-го конкурсу відбудеться 16 травня 2026 року у Відні, на Wiener Stadthalle.

Представниця України на Євробаченні співачка LELEKA активно готується до конкурсу та оновила пісню.

А українська співачка Руслана Лижичко буде в журі у Німеччині для Нацвідбору на Євробачення.