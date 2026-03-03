Відео
Україна
Руслана увійшла до складу журі Нацвідбору у Німеччині — деталі

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 21:43
Євробачення-2026 — Руслану запросили в журі Нацвідбору в Німеччині
Українська співачка Руслана Лижичко. Фото: пресслужба артистки

Українська співачка Руслана Лижичко увійшла до складу журі Національного відбору Німеччини на Євробачення-2026. 

Про це Руслана Лижичко розповіла в коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік.

Після перемоги Руслани Лижичко на Євробаченні у 2004 році артистка постійно дотична до шоу. Вона неодноразово брала участь як у Нацвідборах, що проводили в Україні, так й виступала як почесна гостя на міжнародному конкурсі. Співачка зізналася, що 2026 рік не стане винятком.

"Є плани бути у Відні", — заявила Руслана Лижичко.

Руслана ввійде до складу журі Нацвідбору у Німеччині
Руслана Лижичко. Фото: пресслужба співачки

Вона додала, що її постійно запрошують у різні країни. Зокрема, наступного року артистка оцінюватиме конкурсантів на Нацвідборі в одній з країн Європи.

"Мене вже запросила ARD Німеччина (Німецька суспільно-правова медіакомпанія. — Ред.) на Національний відбір. Я буду в журі", — заявила співачка.

Руслана зізналася, що обожнює атмосферу конкурсу Євробачення. В першу чергу через відданих та щирих фанатів.

"Це величезна фан-аудиторія. І ми намагаємося підсмажити, по-своєму підкинути дров у багаття, для того, щоб це ще більше розгоралося. Я дуже люблю, коли є епатаж, але не скандали. Обожнюю, коли люди "екзотичні", а не трендові. Тому я завжди вдивляюся у Євробачення і намагаюся теж підкинути чогось нового", — додала співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, фіналіст Нацвідбору LAUD відповів, у скільки йому обійшлася підготовка до конкурсу. Він додав, що витрати у разі поїздки на Євробачення зростуть у рази.

Також ми розповідали про те, що Monokate зізналася, навіщо йде на Нацвідбір-2026. Співачка раніше вже брала участь у Євробаченні, однак у складі гурту.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
