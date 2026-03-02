Євробачення 2026 — стали відомі імена ще 8 учасників

Співачка DARA. Фото: eurovision.com

Організатори 70-го пісенного конкурсу "Євробачення" оприлюднили імена нових учасників. Фінляндія, Німеччина, Сербія, Болгарія, Італія, Австралія, Норвегія та Литва визначилися зі своїми представниками та піснями.

Про це повідомили на офіційному сайті "Євробачення", передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто претендуватиме на перемогу на "Євробаченні-2026"

Фінляндія відправить на конкурс Лінду Лампеніус та Піта Паркконена з піснею Liekinheitin. Дует здобув перемогу в національному відборі, отримавши 570 балів за підсумками голосування глядачів (75 %) та міжнародного журі (25 %). Лампеніус — відома скрипалька, а Паркконен став популярним після участі у шоу Idols.

Німеччину представить Сара Енгельс із композицією Fire. Співачка перемогла у фінальному голосуванні глядачів після відбору трьох найкращих конкурсантів міжнародним журі. Енгельс прославилася завдяки шоу Deutschland sucht den Superstar.

Сербію представить метал-гурт Lavina з піснею Kraj Mene. Колектив із Ніша здобув перемогу за результатами спільного голосування журі та публіки.

Болгарію представлятиме Dara з треком Bangaranga, який отримав найвищу підтримку глядачів і журі. Артистка є однією з найуспішніших попвиконавиць країни.

Італію представить Сал Да Вінчі з піснею Per Semper Sì. Виконавець переміг у національному відборі, набравши 22,2 % голосів. Він має багаторічну кар'єру та низку хітів, зокрема Rossetto e Caffè.

Австралію представить Дельта Гудрем із піснею Eclipse. Про її участь оголосив мовник SBS. Артистка є однією з найуспішніших співачок країни.

Норвегію представлятиме Janas Lovv з композицією Ya Ya Ya, яка перемогла за результатами голосування міжнародного журі та глядачів.

Литву представить Lion Ceccah із піснею Sólo Quiero Más. Артист, відомий своєю роботою у сфері музичного театру та дрег-культури, здобув перемогу за підтримки журі та глядачів.

Євробаченя-2026 — останні новини

Переможці "Євробачення-2024" Nemo вирішили повернути свій кришталевий кубок організаторам конкурсу. Артисти пояснили цей крок протестом проти участі Ізраїлю в шоу. Водночас трофей, який передали Європейська мовна спілка, виявився пошкодженим — він був розбитий.

Тим часом букмекери оновили прогнози щодо "Євробачення-2026". Лідер рейтингу залишився без змін, однак позиції України в таблиці знизилися.

Крім того, конкурс у Відні відзначиться незвичним збігом — Україну та Хорватію представлятимуть артисти з майже ідентичними сценічними іменами. Від Хорватії виступить гурт LELEK, а Україну представить проєкт LELÉKA.