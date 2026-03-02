Евровидение 2026 — еще 8 стран объявили своих представителей

Видео
Еще восемь стран объявили представителей на "Евровидении-2026"

Еще восемь стран объявили представителей на "Евровидении-2026"

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 23:41
Певица DARA. Фото: eurovision.com

Организаторы 70-го песенного конкурса "Евровидение" обнародовали имена новых участников. Финляндия, Германия, Сербия, Болгария, Италия, Австралия, Норвегия и Литва определились со своими представителями и песнями.

Об этом сообщили на официальном сайте "Евровидения", передает Новини.LIVE.

Финляндия отправит на конкурс Линду Лампениус и Пита Паркконена с песней Liekinheitin. Дуэт одержал победу в национальном отборе, получив 570 баллов по итогам голосования зрителей (75 %) и международного жюри (25 %). Лампениус — известная скрипачка, а Паркконен стал популярным после участия в шоу Idols.

Германию представит Сара Энгельс с композицией Fire. Певица победила в финальном голосовании зрителей после отбора трех лучших конкурсантов международным жюри. Энгельс прославилась благодаря шоу Deutschland sucht den Superstar.

Сербию представит метал-группа Lavina с песней Kraj Mene. Коллектив из Ниша одержал победу по результатам совместного голосования жюри и публики.

Болгарию будет представлять Dara с треком Bangaranga, который получил самую высокую поддержку зрителей и жюри. Артистка является одной из самых успешных поп-исполнительниц страны.

Италию представит Сал Да Винчи с песней Per Semper Sì. Исполнитель победил в национальном отборе, набрав 22,2% голосов. Он имеет многолетнюю карьеру и ряд хитов, в частности Rossetto e Caffè.

Австралию представит Дельта Гудрем с песней Eclipse. О ее участии объявил вещатель SBS. Артистка является одной из самых успешных певиц страны.

Норвегию будет представлять Janas Lovv с композицией Ya Ya Ya Ya, которая победила по результатам голосования международного жюри и зрителей.

Литву представит Lion Ceccah с песней Sólo Quiero Más. Артист, известный своей работой в сфере музыкального театра и дрэг-культуры, одержал победу при поддержке жюри и зрителей.

Евровидение-2026 — последние новости

Победители "Евровидения-2024" Nemo решили вернуть свой хрустальный кубок организаторам конкурса. Артисты объяснили этот шаг протестом против участия Израиля в шоу. В то же время трофей, который передали Европейскому вещательному союзу, оказался поврежденным - он был разбит.

Тем временем букмекеры обновили прогнозы относительно "Евровидения-2026". Лидер рейтинга остался без изменений, однако позиции Украины в таблице снизились.

Кроме того, конкурс в Вене отметится необычным совпадением — Украину и Хорватию будут представлять артисты с почти идентичными сценическими именами. От Хорватии выступит группа LELEK, а Украину представит проект LELÉKA.

Германия Италия Литва Норвегия Австралия Сербия Финляндия Болгария конкурс Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
