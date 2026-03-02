Евровидение 2026 — еще 8 стран объявили своих представителей

Еще восемь стран объявили представителей на "Евровидении-2026"
Организаторы 70-го песенного конкурса "Евровидение" обнародовали имена новых участников. Финляндия, Германия, Сербия, Болгария, Италия, Австралия, Норвегия и Литва определились со своими представителями и песнями.
Об этом сообщили на официальном сайте "Евровидения", передает Новини.LIVE.
Кто будет претендовать на победу на "Евровидении-2026"
Финляндия отправит на конкурс Линду Лампениус и Пита Паркконена с песней Liekinheitin. Дуэт одержал победу в национальном отборе, получив 570 баллов по итогам голосования зрителей (75 %) и международного жюри (25 %). Лампениус — известная скрипачка, а Паркконен стал популярным после участия в шоу Idols.
Германию представит Сара Энгельс с композицией Fire. Певица победила в финальном голосовании зрителей после отбора трех лучших конкурсантов международным жюри. Энгельс прославилась благодаря шоу Deutschland sucht den Superstar.
Сербию представит метал-группа Lavina с песней Kraj Mene. Коллектив из Ниша одержал победу по результатам совместного голосования жюри и публики.
Болгарию будет представлять Dara с треком Bangaranga, который получил самую высокую поддержку зрителей и жюри. Артистка является одной из самых успешных поп-исполнительниц страны.
Италию представит Сал Да Винчи с песней Per Semper Sì. Исполнитель победил в национальном отборе, набрав 22,2% голосов. Он имеет многолетнюю карьеру и ряд хитов, в частности Rossetto e Caffè.
Австралию представит Дельта Гудрем с песней Eclipse. О ее участии объявил вещатель SBS. Артистка является одной из самых успешных певиц страны.
Норвегию будет представлять Janas Lovv с композицией Ya Ya Ya Ya, которая победила по результатам голосования международного жюри и зрителей.
Литву представит Lion Ceccah с песней Sólo Quiero Más. Артист, известный своей работой в сфере музыкального театра и дрэг-культуры, одержал победу при поддержке жюри и зрителей.
Евровидение-2026 — последние новости
Победители "Евровидения-2024" Nemo решили вернуть свой хрустальный кубок организаторам конкурса. Артисты объяснили этот шаг протестом против участия Израиля в шоу. В то же время трофей, который передали Европейскому вещательному союзу, оказался поврежденным - он был разбит.
Тем временем букмекеры обновили прогнозы относительно "Евровидения-2026". Лидер рейтинга остался без изменений, однако позиции Украины в таблице снизились.
Кроме того, конкурс в Вене отметится необычным совпадением — Украину и Хорватию будут представлять артисты с почти идентичными сценическими именами. От Хорватии выступит группа LELEK, а Украину представит проект LELÉKA.
