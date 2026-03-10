Кто фаворит Евровидения-2026 — букмекеры назвали лидера

Скрипачка Линда Лампениус и певец Пит Паркконен. Фото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/via REUTERS

В букмекерских рейтингах перед Евровидением-2026 уже появился явный лидер. Наибольшие шансы на победу сейчас отдают именно Финляндии, тогда как Франция и Дания пока идут следом, но с заметным отрывом.

Об этом пишет Новини.LIVE ссылаясь на прогнозы букмекеров.

Кто в фаворите среди участников Евровидения-2026 у букмекеров

Финляндия по состоянию на 9 марта считается главным претендентом на победу на 70-м конкурсе Евровидения. В букмекерских прогнозах первое место занимает дуэт Linda Lampenius x Pete Parkkonen, который представит страну с песней "Liekinheitin".

Их текущая вероятность победы оценивается примерно в 26,6-27%, тогда как Франция имеет около 10,8-11%, а Дания — около 10,1%.

Ставки букмекеров. Фото: скриншот

Повышенное внимание к финскому номеру уже видно и по просмотрам. Видео выступления "Liekinheitin" на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest набрало более 1 млн просмотров примерно за девять дней после публикации.

Дуэт состоит из двух хорошо известных в Финляндии артистов. Linda Lampenius - классическая скрипачка, получившая международную известность еще в юном возрасте, а Pete Parkkonen стал известен широкой аудитории после участия в шоу Idols в 2008 году, где занял третье место. Впоследствии он выпустил несколько альбомов и закрепился на финской сцене как исполнитель в поп- и соул-направлениях.

Несмотря на первое место у букмекеров, Финляндия пока еще не вышла в финал автоматически. В отличие от стран "Большой пятерки" и страны-хозяйки, финский дуэт сначала должен пройти полуфинал. Франция, которая сейчас идет второй в прогнозах, уже гарантированно будет в финале как представительница "Большой пятерки".

По данным официального сайта Евровидения, финский дуэт выступит в первой половине первого полуфинала, который запланирован на вторник, 12 мая. Гранд-финал 70-го конкурса состоится 16 мая 2026 года в Вене, на Wiener Stadthalle.

Представительница Украины на Евровидении певица LELEKA активно готовится к конкурсу и обновила песню.

А украинская певица Руслана Лыжичко будет в жюри в Германии для Нацотбора на Евровидение.