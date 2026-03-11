Видео
Швеция против Израиля на Евровидении — организаторы ответили

Швеция против Израиля на Евровидении — организаторы ответили

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 13:01
Евровидение-2026 — в EBU отреагировали на заявления участницы из Швеции против Израиля
Представительница Швеции Felicia. Фото: instagram.com/f.officiiall

Европейский вещательный союз (EBU) отреагировал на противоречивые высказывания представительницы Швеции на "Евровидении-2026" Felicia относительно участия Израиля в конкурсе. В организации отметили необходимость соблюдения правил и политической нейтральности при подготовке к музыкальному шоу.

Об этом сообщает EuroMix, передает Новини.LIVE.

Представительница Швеции против участия Израиля в конкурсе

После победы в национальном отборе в Швеции Felicia заявила в интервью шведской газете Dagens Nyheter, что не поддерживает участие Израиля в песенном шоу.

"На самом деле я не думаю, что Израиль должен участвовать. Там происходит много убийств. Трудно сосредоточиться на музыке, когда столько страданий", — сказала певица.

В то же время программный директор шведского вещателя SVT Ева Бекман отметила, что телекомпания не должна контролировать личные взгляды артистов.

"Я не думаю, что SVT может или должна пытаться контролировать личные мнения независимых художников", — сказала она, добавив, что свобода слова распространяется и на участников "Евровидения".

В EBU ответили на заявления Felicia

"Нам известно о комментариях Felicia после ее избрания представительницей Швеции на песенном конкурсе "Евровидение" в Вене, а также о дальнейшем заявлении, опубликованном SVT", — заявил директор "Евровидения" Мартин Грин.

В EBU подчеркнули, что поддерживают принцип свободы слова, однако конкурс имеет четкие правила, которые призваны обеспечить нейтральность мероприятия и безопасную и уважительную среду для всех участников. В заявлении напомнили, что Кодекс поведения предусматривает: участники "не должны инструментализировать песенный конкурс "Евровидение"" или использовать его "как рычаг влияния, делая политические заявления или вызывая споры".

Также в союзе сообщили, что уже обратились к шведскому вещателю.

"Мы связались с SVT, чтобы убедиться, что их артисту четко напомнили о правилах и обязанностях, применяемых после его отбора на конкурс. Мы продолжим переговоры со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить соблюдение правил и защитить целостность и нейтральность мероприятия", — отметили в EBU.

"Евровидение-2026" — последние новости

Чехия, Португалия, Польша, Швеция и Сан-Марино уже определили своих представителей на песенном конкурсе "Евровидение-2026", который состоится в Вене. Имена артистов объявили после решений национальных вещателей, фестивалей и финалов отборов, вместе с конкурсными песнями.

Также своих участников на конкурс уже выбрали Финляндия, Германия, Сербия, Болгария, Италия, Австралия, Норвегия и Литва.

В этом году Украину на "Евровидении" будет представлять певица LELEKA с песней Ridnym.

Между тем букмекеры уже обнародовали первые прогнозы относительно возможных победителей конкурса. Стало известно, какое место в рейтинге сейчас занимает Украина.

Евровидение Израиль Швеция конкурс Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
