Евровидение 2026 в Вене — новые участники от пяти стран

Фелиция празднует победу в финале Melodifestivalen 2026 со своей песней My system. Фото: TT News Agency/Christine Olsson/via REUTERS

В Вену на 70-й конкурс Евровидение от Чехии, Португалии, Польши, Швеции и Сан-Марино поедут Даниэль Жижка, Bandidos do Cante, Alicja, Felicia и Senhit. Часть исполнителей выбрали по итогам телевизионных финалов и зрительского голосования, а часть утвердили вещатели и жюри.

Кто будет выступать на Евровидении-2026 от Чехии

Чешский вещатель ČT сообщил, что страну на конкурсе представит 23-летний Даниэль Жижка. Он выступит с композицией Crossroads, официальную презентацию которой запланировали на завтра, 11 марта.

Артист, которого журнал Headliner назвал одним из перспективных талантов чешской сцены, так объяснил свой подход к участию в шоу: ""Евровидение" — это огромная платформа и большое шоу. Но то, что я хочу туда принести — это главное — музыка и эмоции. Я не хочу соревноваться, скрывая себя за яркостью и зрелищностью. Я хочу твердо стоять за тем, кем я являюсь как артист".

Артист от Португалии на Евровидении-2026

От Португалии в Австрию поедет группа Bandidos do Cante с песней Rosa. Именно этот номер победил на юбилейном, 60-м Festival da Canção. Песня набрала 22 балла: наивысшую оценку коллективу отдали зрители, которые присудили 12 баллов, еще 10 баллов поступили от жюри.

В состав группы входят Мигель Коста, Дуарте Фариас, Франсиско Рапосо, Луис Алейшу и Франсиско Пестана. Квинтет сочетает современную поп-музыку с традицией Cante Alentejano — пением региона Алентежу, который внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

Кого отправит Польша на Евровидение в 2026 году

Польский вещатель TVP объявил, что страну на "Евровидении-2026" представит Alicja с композицией Pray. Над треком певица работала вместе с Вероникой Габриельчик и Синклером Аланом Малкольмом.

В финале нацотбора соревновались восемь участников, а победительницу определили исключительно голоса телезрителей. Alicja стала известной после победы в шоу "Голос Польши". Ее творчество сочетает R&B и соул, а в 2024 году она выпустила дебютный альбом Nie Wracam.

Какой артист представит Швецию на песенном конкурсе Евровидение-2026

Швецию на юбилейном конкурсе представит Felicia с песней My System. Именно эта исполнительница стала победительницей Melodifestivalen, получив больше всего баллов и от жюри, и от публики.

Ранее исполнительница была известна под псевдонимом Fröken Snusk. За время карьеры она успела дать более 300 концертов и одержать победу в The Masked Singer. Под новым сценическим именем певица дебютировала осенью 2025 года с синглом Black Widow, а в начале февраля представила первый мини-альбом Serve.

Кого Сан-Марино отправит на песенный конкурс Евровидение

Сан-Марино снова отправит на "Евровидение" Senhit. От этой страны она выступит с песней Superstar, а решение в пользу артистки приняло жюри из пяти человек. Для Senhit это уже не первое участие в конкурсе.

В 2011 году она пела за Сан-Марино в Дюссельдорфе с композицией Stand By, а в 2021-м вернулась на сцену в Роттердаме с песней Adrenalina, записанной с участием Flo Rida. После того релиза певица выпустила альбом Dangerous, к которому присоединились Стив Аоки, Бенни Бенасси и Flo Rida.

В то же время Финляндия, Германия, Сербия, Болгария, Италия, Австралия, Норвегия и Литва также определились с артистами, которые будут представлять страны на конкурсе Евровидение .

Украину в этом году на Евровидении будет представлять певица LELEKA с композицией Ridnym.

Букмекеры назвали топ-претендентов на победу в конкурсе. Узнайте на какой позиции оказалась Украина.