Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Евровидение В Вену на Евровидение поедут новые представители еще пяти стран

В Вену на Евровидение поедут новые представители еще пяти стран

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 14:55
Евровидение 2026 в Вене — новые участники от пяти стран
Фелиция празднует победу в финале Melodifestivalen 2026 со своей песней My system. Фото: TT News Agency/Christine Olsson/via REUTERS

В Вену на 70-й конкурс Евровидение от Чехии, Португалии, Польши, Швеции и Сан-Марино поедут Даниэль Жижка, Bandidos do Cante, Alicja, Felicia и Senhit. Часть исполнителей выбрали по итогам телевизионных финалов и зрительского голосования, а часть утвердили вещатели и жюри.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сайт Евровидения.

Реклама
Читайте также:

Кто будет выступать на Евровидении-2026 от Чехии

Чешский вещатель ČT сообщил, что страну на конкурсе представит 23-летний Даниэль Жижка. Он выступит с композицией Crossroads, официальную презентацию которой запланировали на завтра, 11 марта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артист, которого журнал Headliner назвал одним из перспективных талантов чешской сцены, так объяснил свой подход к участию в шоу: ""Евровидение" — это огромная платформа и большое шоу. Но то, что я хочу туда принести — это главное — музыка и эмоции. Я не хочу соревноваться, скрывая себя за яркостью и зрелищностью. Я хочу твердо стоять за тем, кем я являюсь как артист".

Артист от Португалии на Евровидении-2026

От Португалии в Австрию поедет группа Bandidos do Cante с песней Rosa. Именно этот номер победил на юбилейном, 60-м Festival da Canção. Песня набрала 22 балла: наивысшую оценку коллективу отдали зрители, которые присудили 12 баллов, еще 10 баллов поступили от жюри.

В состав группы входят Мигель Коста, Дуарте Фариас, Франсиско Рапосо, Луис Алейшу и Франсиско Пестана. Квинтет сочетает современную поп-музыку с традицией Cante Alentejano — пением региона Алентежу, который внесен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

Кого отправит Польша на Евровидение в 2026 году

Польский вещатель TVP объявил, что страну на "Евровидении-2026" представит Alicja с композицией Pray. Над треком певица работала вместе с Вероникой Габриельчик и Синклером Аланом Малкольмом.

В финале нацотбора соревновались восемь участников, а победительницу определили исключительно голоса телезрителей. Alicja стала известной после победы в шоу "Голос Польши". Ее творчество сочетает R&B и соул, а в 2024 году она выпустила дебютный альбом Nie Wracam.

Какой артист представит Швецию на песенном конкурсе Евровидение-2026

Швецию на юбилейном конкурсе представит Felicia с песней My System. Именно эта исполнительница стала победительницей Melodifestivalen, получив больше всего баллов и от жюри, и от публики.

Ранее исполнительница была известна под псевдонимом Fröken Snusk. За время карьеры она успела дать более 300 концертов и одержать победу в The Masked Singer. Под новым сценическим именем певица дебютировала осенью 2025 года с синглом Black Widow, а в начале февраля представила первый мини-альбом Serve.

Кого Сан-Марино отправит на песенный конкурс Евровидение

Сан-Марино снова отправит на "Евровидение" Senhit. От этой страны она выступит с песней Superstar, а решение в пользу артистки приняло жюри из пяти человек. Для Senhit это уже не первое участие в конкурсе.

В 2011 году она пела за Сан-Марино в Дюссельдорфе с композицией Stand By, а в 2021-м вернулась на сцену в Роттердаме с песней Adrenalina, записанной с участием Flo Rida. После того релиза певица выпустила альбом Dangerous, к которому присоединились Стив Аоки, Бенни Бенасси и Flo Rida.

В то же время Финляндия, Германия, Сербия, Болгария, Италия, Австралия, Норвегия и Литва также определились с артистами, которые будут представлять страны на конкурсе Евровидение .

Украину в этом году на Евровидении будет представлять певица LELEKA с композицией Ridnym.

Букмекеры назвали топ-претендентов на победу в конкурсе. Узнайте на какой позиции оказалась Украина.

Польша Чехия Португалия Швеция конкурс Евровидение 2026 Сан-Марино
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации