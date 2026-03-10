Євробачення 2026 у Відні — нові учасники від п'яти країн

Феліція святкує перемогу у фіналі Melodifestivalen 2026 зі своєю піснею My system. Фото: TT News Agency/Christine Olsson/via REUTERS

Чехія, Португалія, Польща, Швеція та Сан-Марино уже визначилися з артистами, які виступлять від них на Євробаченні-2026 у Відні. Імена нових учасників оголосили після рішень національних мовників, фестивалів і фіналів відборів, а разом із ними стали відомі й конкурсні пісні.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на сайт Євробачення.

Хто виступатиме на Євробаченні-2026 від Чехії

Чеський мовник ČT повідомив, що країну на конкурсі представить 23-річний Даніель Жижка. Він виступить із композицією Crossroads, офіційну презентацію якої запланували на завтра, 11 березня.

Артист, якого журнал Headliner назвав одним із перспективних талантів чеської сцени, так пояснив свій підхід до участі в шоу: ""Євробачення" — це величезна платформа та велике шоу. Але те, що я хочу туди принести, — це головне — музика та емоції. Я не хочу змагатися, приховуючи себе за яскравістю та видовищністю. Я хочу твердо стояти за тим, ким я є як артист".

Артист від Португалії на Євробаченні-2026

Від Португалії до Австрії поїде гурт Bandidos do Cante з піснею Rosa. Саме цей номер переміг на ювілейному, 60-му Festival da Canção. Пісня набрала 22 бали: найвищу оцінку колективу віддали глядачі, які присудили 12 балів, ще 10 балів надійшли від журі.

До складу гурту входять Мігель Коста, Дуарте Фаріас, Франсіско Рапосо, Луїс Алейшу та Франсіско Пестана. Квінтет поєднує сучасну попмузику з традицією Cante Alentejano — співом регіону Алентежу, який внесений ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Кого відправить Польща на Євробачення у 2026 році

Польський мовник TVP оголосив, що країну на "Євробаченні-2026" представить Alicja з композицією Pray. Над треком співачка працювала разом із Веронікою Габрієльчик та Сінклером Аланом Малкольмом.

У фіналі нацвідбору змагалися вісім учасників, а переможницю визначили виключно голоси телеглядачів. Alicja стала відомою після перемоги у шоу "Голос Польщі". Її творчість поєднує R&B і соул, а у 2024 році вона випустила дебютний альбом Nie Wracam.

Який артист представить Швецію на пісенному конкурсі Євробачення-2026

Швецію на ювілейному конкурсі представить Felicia з піснею My System. Саме ця виконавиця стала переможницею Melodifestivalen, отримавши найбільше балів і від журі, і від публіки.

Раніше виконавиця була відома під псевдонімом Fröken Snusk. За час кар'єри вона встигла дати понад 300 концертів і здобути перемогу в The Masked Singer. Під новим сценічним ім'ям співачка дебютувала восени 2025 року із синглом Black Widow, а на початку лютого представила перший мініальбом Serve.

Кого Сан-Марино відправить на пісенний конкурс Євробачення

Сан-Марино знову відправить на "Євробачення" Senhit. Від цієї країни вона виступить із піснею Superstar, а рішення на користь артистки ухвалило журі з п'яти осіб. Для Senhit це вже не перша участь у конкурсі.

У 2011 році вона співала за Сан-Марино в Дюссельдорфі з композицією Stand By, а у 2021-му повернулася на сцену в Роттердамі з піснею Adrenalina, записаною за участю Flo Rida. Після того релізу співачка випустила альбом Dangerous, до якого долучилися Стів Аокі, Бенні Бенассі та Flo Rida.

Водночас Фінляндія, Німеччина, Сербія, Болгарія, Італія, Австралія, Норвегія та Литва також визначилися з артистами, які представлятимуть країни на конкурсі Євробачення.

Україну цьогоріч на Євробаченні представлятиме співачка LELEKA з композицією Ridnym.

Букмекери назвали топпретендентів на перемогу в конкурсі. Дізнайтеся на якій позиції опинилася Україна.