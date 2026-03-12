Скандал в ORF перед Евровидением 2026 — что произошло

Генеральный директор австрийской телерадиокомпании ORF Роланд Вайсманн. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Накануне Евровидения 2026 австрийский вещатель ORF оказался в центре еще одного громкого скандала. Его гендиректор Роланд Вайсманн покинул пост сразу после появления обвинений в сексуальных домогательствах, которые он сам отрицает.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на EuroNews.

Новый скандал ударил по подготовке к 70-му песенному конкурсу Евровидение, который в этом году состоится в Вене. Кроме того, что конкурс уже имел скандал из-за противоречивого участия Израиля в конкурсе, австрийский национальный вещатель ORF сообщил об отставке своего генерального директора Роланда Вайсманна.

В компании заявили, что основанием стали обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые сотрудницей ORF. Сам Вайсманн эти обвинения отвергает.

В заявлении вещателя указано: "В последние дни сотрудник ORF выдвинул обвинения в сексуальных домогательствах против генерального директора. Роланд Вайсманн отрицает эти обвинения".

Там также отметили, что эти утверждения должны быть оперативно и прозрачно расследованы.

В ORF отдельно поблагодарили Вайсманна за 30 лет работы в компании. Его адвокат Оливер Шербаум заявил, что клиенту не предоставили полной информации о выдвинутых против него обвинениях, а решение об отставке было принято для того, "чтобы избежать ущерба для компании".

Известно, что временные обязанности генерального директора, по данным ORF, будет выполнять руководительница радио ORF Ингрид Турнер.

Сам конкурс Евровидение 2026 пройдет в Вене 12 и 14 мая, когда состоятся полуфиналы, а финал запланирован на 16 мая. Всего участие в шоу примут 35 стран.

В то же время нынешний конкурс уже прославился политическими спорами. Испания, Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия отказались от участия из-за сохранения Израиля среди участников. Эти страны заявили, что такое участие является "недопустимым", учитывая жертвы среди гражданского населения в Газе после ответа Израиля на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года.

Также бойкотировать Израиль начала и представительница Швеции Felicia, которая объяснила, почему считает, что страна не имеет права участвовать в песенном конкурсе.

А певица LELEKA, которая в этом году представит Украину на Евровидении, решила обновить песню.