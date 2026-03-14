Румунію не пускають не Євробачення через небезпечний текст пісні

Олександра Капітанеску. Фото: Eurovision Romania via Facebook.com

Пісня, з якою Румунія планує виступити на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2026", опинилася в центрі гучного скандалу. Активісти та експерти закликають вилучити її з конкурсу або змусити авторів переписати текст. Вони пояснюють це небезпечним змістом, який "пов'язаний із гламуризацією удушення".

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише The Guardian.

Критиці піддалась пісня румунської учасниці Олександри Капітанеску. У тексті композиції звучать фрази на кшталт "души мене", які повторюються понад 30 разів протягом трьох хвилин.

Проти такого посилу різко виступили активісти, які борються із насильством. Вони наголошують, що удушення не є "безпечною" чи "романтизованою" практикою, а може призводити до серйозних наслідків для здоров'я, зокрема черепно-мозкових травм, ушкоджень мозку і навіть смерті.

Так, професорка права з Даремського університету та авторка книги "Поширення екстремального порно, та як із цим боротися" Клер МакГлінн заявила, що подібні інтимні меседжі є вкрай небезпечними, особливо для молодої аудиторії.

"Пісня — і її вибір Румунією та Євробаченням, а також просування цими організаціями — є безрозсудною нормалізацією небезпечної практики. Це швидко зіграє злий жарт з життям молодих жінок. Нові медичні дані свідчать про те, що часте статеве удушення завдає молодим жінкам пошкодження мозку. Така реклама робить опір сексуальним трендам — важчим для жінок. А відсутність опору означає прямий ризик для здоров'я та життя", — сказала вона.

Наразі активісти вимагають або повного вилучення пісні з "Євробачення-2026", або суттєвого перегляду її тексту.

Євробачення-2026 — останні новини

Раніше Євробачення сколихнув новий скандал через гендиректора національного австрійського мовника ORF Роланда Вайсманна. Його звинувачують у сексуальних домаганнях. Він подав у відставку.

Водночас представниця Швеції Felicia заявила, що що не підтримує участь Ізраїлю у Євробаченні. За її словами, це не припустимо, оскільки там відбувається багато вбивств і через це важко зосередитись на музиці. Проте в організації наголосили на необхідності дотримання правил і політичної нейтральності під час підготовки до музичного шоу.

Також букмекери оновили прогнози щодо переможця на Євробаченні-2026. Першу сходинку займає Фінляндія, а Україна на десятому місці.