Організатори Євробачення показали концепцію світлового оформлення

Організатори Євробачення показали концепцію світлового оформлення

Дата публікації: 13 березня 2026 18:47
Євробачення-2026 — представлено нову концепцію світлового оформлення
Сцена Євробачення-2026. Фото: кадр з відео

Організатори Євробачення-2026 представили концепцію світлового оформлення. Воно надасть кожному виступу особливий візуальний почерк та перетворить стадіон Wiener Stadthalle на унікальний простір.

Про це повідомляє ORF, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Світлове оформлення на Євробаченні-2026

Дизайнер освітлення Тім Рутледж зазначив, що масштабні візуальні ефекти можна поєднати з екологічним підходом. За його словами, на шоу вперше застосують повністю світлодіодну та лазерну систему, яка замінить традиційне освітлення. Це дозволить значно зменшити споживання електроенергії, тепловиділення та використання матеріалів.

Таким чином, Євробачення-2026 працюватиме на сучасних енергоефективних технологіях і задасть нові стандарти екологічності.

Відомо, що команда програмістів освітлення чергуватиме цілодобово, аби точно скоординувати кожен світловий сигнал.

За інформацією "Суспільного", візуальний концепт включатиме:

  • понад 2100 світлодіодних та лазерних пристроїв;
  • понад 8500 індивідуально керованих LED-ламп;
  • 80 високошвидкісних кабельних лебідок, які створять рухомі світлові ефекти.

Пісенний конкурс відбудеться 12, 14 та 16 травня.

Євробачення-2026 — останні новини

Букмекери оновили прогнози переможця Євробачення-2026. На першому місці залишається Фінляндія з піснею Liekinheitin.

Нещодавно стало відомо про звільнення генерального директора національного мовника ORF Роланда Вайсманна, якого звинувачують у сексуальних домаганнях.

Крім того, Leleka, яка представлятиме Україну на конкурсі, оновила пісню Ridnym. Найбільших змін зазнав початок композиції.

Євробачення музика Австрія конкурс Євробачення 2026
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

