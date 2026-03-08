Хто представлятиме Сербію на Євробаченні-2026

Гурт Lavina. Фото: RTS

Цьогоріч Сербію на Євробаченні представить гурт Lavina із піснею Kraj mene. Вперше від країни на пісенний конкурс поїде гурт, до якого входять лише чоловіки.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Представник Сербії на Євробаченні-2026

Сербія обрала виконавця, який поїде на Євробачення, на національному відборі Pesma za Evroviziju '26, який організовує сербський мовник Radio Television of Serbia. Фінал відбувся 28 лютого у Белграді, де змагалися 14 учасників. Переможця визначали за звичною системою голосування: 50% результату сформувало журі, ще 50% — глядацьке голосування.

В результаті перемогу здобув гурт Lavina із піснею Kraj mene. Він отримав максимальні 12 балів від журі та переміг в телеголосуванні (29 759 голосів).

Що відомо про гурт Lavina

Сербський метал-гурт Lavina був заснований у 2020 році. До складу колективу входять шестеро музикантів:

вокаліст Лука Аранджелович,

клавішник Павло Аранджелович,

гітаристи Павло Самарджич та Андрія Цветанович,

басист Нікола Петрович,

барабанщик Боян Іліч.

Перший студійний альбом гурту — Odyssey — вийшов у жовтні 2022 року. Після релізу музиканти почали активно виступати на концертах і музичних фестивалях у різних країнах Європи, поступово здобуваючи популярність серед поціновувачів важкої музики.

Колектив також має досвід участі в міжнародних музичних конкурсах. Зокрема, Lavina представляли Сербію на проєкті The Song 18 з композицією This Too Will Pass, де посіли 12-те місце.

Музичний стиль гурту поєднує елементи прогресивного та сучасного металу з мелодійними мотивами. У їхніх композиціях потужні гітарні рифи гармонійно переплітаються з атмосферними клавішними партіями та ліричними мелодійними фрагментами, створюючи баланс між агресивною енергетикою та емоційністю.

Євробачення-2026 — останні новини

7 березня букмекери оновили прогнози на перемогу в Євробаченні-2026. На першому місці залишається дует Linda Lampenius & Pete Parkkonen з піснею Liekinheitin від Фінляндії. А Україна залишається на дев'ятій сходинці рейтингу. Цьогоріч нашу країну представить Leléka з піснею Ridnym.

Також нещодавно ще вісім країн представили своїх учасників на Євробачення. Зі своїми представниками визначилися Фінляндія, Німеччина, Сербія, Болгарія, Італія, Австралія, Норвегія та Литва.