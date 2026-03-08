Евровидение-2026 — кто будет представлять Сербию на конкурсе

Группа Lavina. Фото: RTS

Впервые на Евровидение от Сербии поедет группа, полностью состоящая из мужчин. Страну в Вене представит Lavina с песней Kraj mene.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Представитель Сербии на Евровидении-2026

Сербия выбрала исполнителя, который поедет на Евровидение, на национальном отборе Pesma za Evroviziju '26, который организует сербский вещатель Radio Television of Serbia. Финал состоялся 28 февраля в Белграде, где соревновались 14 участников. Победителя определяли по привычной системе голосования: 50% результата сформировало жюри, еще 50% — зрительское голосование.

В результате победу одержала группа Lavina с песней Kraj mene. Она получила максимальные 12 баллов от жюри и победила в телеголосовании (29 759 голосов).

Что известно о группе Lavina

Сербская метал-группа Lavina была основана в 2020 году. В состав коллектива входят шестеро музыкантов:

вокалист Лука Аранджелович,

клавишник Павел Аранджелович,

гитаристы Павел Самарджич и Андрия Цветанович,

басист Никола Петрович,

барабанщик Боян Илич.

Первый студийный альбом группы — Odyssey — вышел в октябре 2022 года. После релиза музыканты начали активно выступать на концертах и музыкальных фестивалях в разных странах Европы, постепенно приобретая популярность среди ценителей тяжелой музыки.

Коллектив также имеет опыт участия в международных музыкальных конкурсах. В частности, Lavina представляли Сербию на проекте The Song 18 с композицией This Too Will Pass, где заняли 12-е место.

Музыкальный стиль группы сочетает элементы прогрессивного и современного металла с мелодичными мотивами. В их композициях мощные гитарные рифы гармонично переплетаются с атмосферными клавишными партиями и лирическими мелодичными фрагментами, создавая баланс между агрессивной энергетикой и эмоциональностью.

