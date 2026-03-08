Видео
Сербия определила своего представителя на Евровидении-2026

Сербия определила своего представителя на Евровидении-2026

Дата публикации 8 марта 2026 19:21
Евровидение-2026 — кто будет представлять Сербию на конкурсе
Группа Lavina. Фото: RTS

Впервые на Евровидение от Сербии поедет группа, полностью состоящая из мужчин. Страну в Вене представит Lavina с песней Kraj mene.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Представитель Сербии на Евровидении-2026

Сербия выбрала исполнителя, который поедет на Евровидение, на национальном отборе Pesma za Evroviziju '26, который организует сербский вещатель Radio Television of Serbia. Финал состоялся 28 февраля в Белграде, где соревновались 14 участников. Победителя определяли по привычной системе голосования: 50% результата сформировало жюри, еще 50% — зрительское голосование.

В результате победу одержала группа Lavina с песней Kraj mene. Она получила максимальные 12 баллов от жюри и победила в телеголосовании (29 759 голосов).

Что известно о группе Lavina

Сербская метал-группа Lavina была основана в 2020 году. В состав коллектива входят шестеро музыкантов:

  • вокалист Лука Аранджелович,
  • клавишник Павел Аранджелович,
  • гитаристы Павел Самарджич и Андрия Цветанович,
  • басист Никола Петрович,
  • барабанщик Боян Илич.

Первый студийный альбом группы — Odyssey — вышел в октябре 2022 года. После релиза музыканты начали активно выступать на концертах и музыкальных фестивалях в разных странах Европы, постепенно приобретая популярность среди ценителей тяжелой музыки.

Коллектив также имеет опыт участия в международных музыкальных конкурсах. В частности, Lavina представляли Сербию на проекте The Song 18 с композицией This Too Will Pass, где заняли 12-е место.

Музыкальный стиль группы сочетает элементы прогрессивного и современного металла с мелодичными мотивами. В их композициях мощные гитарные рифы гармонично переплетаются с атмосферными клавишными партиями и лирическими мелодичными фрагментами, создавая баланс между агрессивной энергетикой и эмоциональностью.

Евровидение-2026 — последние новости

7 марта букмекеры обновили прогнозы на победу в Евровидении-2026. На первом месте остается дуэт Linda Lampenius & Pete Parkkonen с песней Liekinheitin от Финляндии. А Украина остается на девятой строчке рейтинга. В этом году нашу страну представит Leléka с песней Ridnym.

Также недавно еще восемь стран представили своих участников на Евровидение. Со своими представителями определились Финляндия, Германия, Сербия, Болгария, Италия, Австралия, Норвегия и Литва.

Евровидение Сербия певец конкурс Евровидение 2026
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
