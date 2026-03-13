Євробачення-2026 — які шанси України на перемогу

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA. Фото: кадр з відео

Після того, як усі країни-учасниці Євробачення-2026 представили свої пісні, букмекери оновили прогнози щодо переможця. Перше місце у рейтингу довгий час займає Фінляндія.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на рейтинг, опублікований на сайті Eurovisionworld.

Прогнози на перемогу в Євробаченні-2026

На першому місці у рейтингу букмекерів Фінляндія. Усі шанси на перемогу має скрипалька Лінда Лампеніус та співак Піт Паркконен з композицією Liekinheitin ("Вогнемет").

На другому місці Франція. Країну представить Monroe з піснею "Regarde!".

На третій сходинці тримається Данія. Після презентації пісні "Før vi går hjem" ("Поки не йдемо додому") від виконавця Søren Torpegaard Lund, країна стрімко злетіла у топ-3.

Четверте місце у Греції. Від цієї країни виступатиме еклектичний Akylas з піснею Ferto.

А на п'ятій сходинці в рейтингу Австралія. Країну представить виконавиця Delta Goodrem з піснею Eclipse.

На якому місці Україна

Топ-10 букмекерського рейтингу сьогодні має такий вигляд:

Фінляндія Франція Данія Греція Австралія Швеція Ізраїль Чехія Кіпр Україна.

Прогнози букмекерів на перемогу в Євробаченні-2026. Фото: скриншот

Україна наразі посідає 10 місце у прогнозах на перемогу на Євробаченні-2026. Нашу країну представляє LELÉKA з піснею Ridnym. Імовірність перемоги оцінюють приблизно у 2%.

Варто зазначити, що ще на початку сезону Україна була значно вище в букмекерських таблицях. Наша країна входила до трійки фаворитів, поступаючись лише Ізраїлю та Швеції. Тоді букмекери оцінювали шанси України приблизно у 7%, однак після нацвідборів та появи нових конкурсних заявок позиція почала знижуватися. До прикладу, ще 12 березня Україна була на 9 сходинці, тоді як сьогодні посунулась на 10 місце.

Євробачення-2026 — останні новини

Кілька днів тому ще п'ять країн завершили відбір артистів на Євробачення-2026. Зі своїми представниками оприділились Чехія, Португалія, Польща, Швеція та Сан-Марино. Таким чином вже відомі усні пісні на пісенному конкурсі.

Водночас Євробачення сколихнув новий скандал через гендиректора австрійського національного мовника ORF. Він йде у відставку через звинувачення у сексуальних домаганнях.