Букмекеры обновили прогнозы относительно победителя на Евровидении

Дата публикации 13 марта 2026 08:38
Евровидение-2026 — букмекеры обновили прогнозы относительно победителя
Представительница Украины на Евровидении-2026 LELÉKA. Фото: кадр из видео

Букмекеры продолжают обновлять прогнозы относительно победителя Евровидения-2026, и позиции стран в рейтинге постепенно меняются. По состоянию на середину марта фавориты конкурса уже определились, а Украина пока остается в топ-10 претендентов на победу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на рейтинг, опубликованный на сайте Eurovisionworld.

Читайте также:

Прогнозы на победу в Евровидении-2026

На первом месте в рейтинге букмекеров Финляндия. Все шансы на победу имеет скрипачка Линда Лампениус и певец Пит Паркконен с композицией Liekinheitin ("Огнемет").

На втором месте Франция. Страну представит Monroe с песней "Regarde!".

На третьей строчке держится Дания. После презентации песни "Før vi går hjem" ("Пока не идем домой") от исполнителя Søren Torpegaard Lund, страна стремительно взлетела в топ-3.

Четвертое место в Греции. От этой страны будет выступать эклектичный Akylas с песней Ferto.

А на пятой строчке в рейтинге Австралия. Страну представит исполнительница Delta Goodrem с песней Eclipse.

На каком месте Украина

Топ-10 букмекерского рейтинга сегодня выглядит следующим образом:

  1. Финляндия
  2. Франция
  3. Дания
  4. Греция
  5. Австралия
  6. Швеция
  7. Израиль
  8. Чехия
  9. Кипр
  10. Украина.
Євробачення-2026
Прогнозы букмекеров на победу в Евровидении-2026. Фото: скриншот

Украина сейчас занимает 10 место в прогнозах на победу на Евровидении-2026. Нашу страну представляет LELÉKA с песней Ridnym. Вероятность победы оценивают примерно в 2%.

Стоит отметить, что еще в начале сезона Украина была значительно выше в букмекерских таблицах. Наша страна входила в тройку фаворитов, уступая лишь Израилю и Швеции. Тогда букмекеры оценивали шансы Украины примерно в 7%, однако после нацотбора и появления новых конкурсных заявок позиция начала снижаться. К примеру, еще 12 марта Украина была на 9 строчке, тогда как сегодня подвинулась на 10 место.

Евровидение-2026 — последние новости

Несколько дней назад еще пять стран завершили отбор артистов на Евровидение-2026. Со своими представителями определились Чехия, Португалия, Польша, Швеция и Сан-Марино. Таким образом уже известны устные песни на песенном конкурсе.

В то же время Евровидение всколыхнул новый скандал из-за гендиректора австрийского национального вещателя ORF. Он уходит в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Евровидение рейтинг Украина букмекеры конкурс Евровидение 2026
