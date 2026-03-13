Организаторы Евровидения представили световое оформление

Организаторы Евровидения представили световое оформление

Дата публикации 13 марта 2026 18:47
Световое шоу на Евровидении-2026 — организаторы показали видео
Сцена Евровидения-2026. Фото: кадр из видео

Организаторы Евровидения-2026 представили концепцию освещения, которая придаст каждому выступлению свой уникальный визуальный стиль и превратит стадион Wiener Stadthalle в неповторимое пространство.

Об этом сообщает ORF, передает Новини.LIVE.

Световое оформление на Евровидении-2026

Дизайнер освещения Тим Рутледж отметил, что масштабные визуальные эффекты можно совместить с экологическим подходом. По его словам, на шоу впервые применят полностью светодиодную и лазерную систему, которая заменит традиционное освещение. Это позволит значительно уменьшить потребление электроэнергии, тепловыделение и использование материалов.

Таким образом, Евровидение-2026 будет работать на современных энергоэффективных технологиях и задаст новые стандарты экологичности.

Известно, что команда программистов освещения будет дежурить круглосуточно, чтобы точно скоординировать каждый световой сигнал.

По информации "Суспільного", визуальный концепт будет включать:

  • более 2100 светодиодных и лазерных устройств;
  • более 8500 индивидуально управляемых LED-ламп;
  • 80 высокоскоростных кабельных лебедок, которые создадут подвижные световые эффекты.

Песенный конкурс состоится 12, 14 и 16 мая.

Евровидение-2026 — последние новости

Букмекеры обновили прогнозы победителя Евровидения-2026. На первом месте остается Финляндия с песней Liekinheitin.

Недавно стало известно об увольнении генерального директора национального вещателя ORF Роланда Вайсманна, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.

Кроме того, Leleka, которая будет представлять Украину на конкурсе, обновила песню Ridnym. Наибольшие изменения претерпело начало композиции.

Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
