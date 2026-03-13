Световое шоу на Евровидении-2026 — организаторы показали видео

Организаторы Евровидения представили световое оформление
Организаторы Евровидения-2026 представили концепцию освещения, которая придаст каждому выступлению свой уникальный визуальный стиль и превратит стадион Wiener Stadthalle в неповторимое пространство.
Об этом сообщает ORF, передает Новини.LIVE.
Световое оформление на Евровидении-2026
Дизайнер освещения Тим Рутледж отметил, что масштабные визуальные эффекты можно совместить с экологическим подходом. По его словам, на шоу впервые применят полностью светодиодную и лазерную систему, которая заменит традиционное освещение. Это позволит значительно уменьшить потребление электроэнергии, тепловыделение и использование материалов.
Таким образом, Евровидение-2026 будет работать на современных энергоэффективных технологиях и задаст новые стандарты экологичности.
Известно, что команда программистов освещения будет дежурить круглосуточно, чтобы точно скоординировать каждый световой сигнал.
По информации "Суспільного", визуальный концепт будет включать:
- более 2100 светодиодных и лазерных устройств;
- более 8500 индивидуально управляемых LED-ламп;
- 80 высокоскоростных кабельных лебедок, которые создадут подвижные световые эффекты.
Песенный конкурс состоится 12, 14 и 16 мая.
Евровидение-2026 — последние новости
Букмекеры обновили прогнозы победителя Евровидения-2026. На первом месте остается Финляндия с песней Liekinheitin.
Недавно стало известно об увольнении генерального директора национального вещателя ORF Роланда Вайсманна, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.
Кроме того, Leleka, которая будет представлять Украину на конкурсе, обновила песню Ridnym. Наибольшие изменения претерпело начало композиции.
Читайте Новини.LIVE!