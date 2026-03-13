Световое шоу на Евровидении-2026 — организаторы показали видео

Сцена Евровидения-2026.

Организаторы Евровидения-2026 представили концепцию освещения, которая придаст каждому выступлению свой уникальный визуальный стиль и превратит стадион Wiener Stadthalle в неповторимое пространство.

Об этом сообщает ORF, передает Новини.LIVE.

Реклама

Световое оформление на Евровидении-2026

Дизайнер освещения Тим Рутледж отметил, что масштабные визуальные эффекты можно совместить с экологическим подходом. По его словам, на шоу впервые применят полностью светодиодную и лазерную систему, которая заменит традиционное освещение. Это позволит значительно уменьшить потребление электроэнергии, тепловыделение и использование материалов.

Таким образом, Евровидение-2026 будет работать на современных энергоэффективных технологиях и задаст новые стандарты экологичности.

Известно, что команда программистов освещения будет дежурить круглосуточно, чтобы точно скоординировать каждый световой сигнал.

По информации "Суспільного", визуальный концепт будет включать:

более 2100 светодиодных и лазерных устройств;

более 8500 индивидуально управляемых LED-ламп;

80 высокоскоростных кабельных лебедок, которые создадут подвижные световые эффекты.

Песенный конкурс состоится 12, 14 и 16 мая.

