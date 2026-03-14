Румынию не пускают не Евровидение из-за опасного текста песни

Александра Капитанеску. Фото: Eurovision Romania via Facebook.com

Песня, с которой Румыния планирует выступить на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026", оказалась в центре громкого скандала. Активисты и эксперты призывают изъять ее из конкурса или заставить авторов переписать текст. Они объясняют это опасным содержанием, которое "связано с гламуризацией удушения".

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Румыния может не участвовать в Евровидении

Критике подверглась песня румынской участницы Александры Капитанеску. В тексте композиции звучат фразы вроде "души меня", которые повторяются более 30 раз в течение трех минут.

Против такого посыла резко выступили активисты, которые борются с насилием. Они отмечают, что удушение не является "безопасной" или "романтизированной" практикой, а может приводить к серьезным последствиям для здоровья, в частности черепно-мозговых травм, повреждений мозга и даже смерти.

Так, профессор права из Даремского университета и автор книги "Распространение экстремального порно, и как с этим бороться" Клэр МакГлинн заявила, что подобные месседжи крайне опасны, особенно для молодой аудитории.

"Песня — и ее выбор Румынией и Евровидением, а также продвижение этими организациями — является безрассудной нормализацией опасной практики. Это быстро сыграет злую шутку с жизнью молодых женщин. Новые медицинские данные свидетельствуют о том, что частое половое удушение наносит молодым женщинам повреждения мозга. Такая реклама делает сопротивление сексуальным трендам — более трудным для женщин. А отсутствие сопротивления означает прямой риск для здоровья и жизни", — сказала она.

Сейчас активисты требуют или полного изъятия песни с "Евровидения-2026", или существенного пересмотра ее текста.

Ранее Евровидение всколыхнул новый скандал из-за гендиректора национального австрийского вещателя ORF Роланда Вайсманна. Его обвиняют в сексуальных домогательствах. Он подал в отставку.

В то же время представительница Швеции Felicia заявила, что не поддерживает участие Израиля в Евровидении. По ее словам, это недопустимо, поскольку там происходит много убийств и поэтому трудно сосредоточиться на музыке. Однако в организации отметили необходимость соблюдения правил и политической нейтральности при подготовке к музыкальному шоу.

Также букмекеры обновили прогнозы относительно победителя на Евровидении-2026. Первую строчку занимает Финляндия, а Украина на десятом месте.