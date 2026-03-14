Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Румынию не пускают не Евровидение из-за опасного текста песни

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 15:04
Александра Капитанеску. Фото: Eurovision Romania via Facebook.com

Песня, с которой Румыния планирует выступить на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026", оказалась в центре громкого скандала. Активисты и эксперты призывают изъять ее из конкурса или заставить авторов переписать текст. Они объясняют это опасным содержанием, которое "связано с гламуризацией удушения".

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Румыния может не участвовать в Евровидении

Критике подверглась песня румынской участницы Александры Капитанеску. В тексте композиции звучат фразы вроде "души меня", которые повторяются более 30 раз в течение трех минут.

Против такого посыла резко выступили активисты, которые борются с насилием. Они отмечают, что удушение не является "безопасной" или "романтизированной" практикой, а может приводить к серьезным последствиям для здоровья, в частности черепно-мозговых травм, повреждений мозга и даже смерти.

Так, профессор права из Даремского университета и автор книги "Распространение экстремального порно, и как с этим бороться" Клэр МакГлинн заявила, что подобные месседжи крайне опасны, особенно для молодой аудитории.

"Песня — и ее выбор Румынией и Евровидением, а также продвижение этими организациями — является безрассудной нормализацией опасной практики. Это быстро сыграет злую шутку с жизнью молодых женщин. Новые медицинские данные свидетельствуют о том, что частое половое удушение наносит молодым женщинам повреждения мозга. Такая реклама делает сопротивление сексуальным трендам — более трудным для женщин. А отсутствие сопротивления означает прямой риск для здоровья и жизни", — сказала она.

Сейчас активисты требуют или полного изъятия песни с "Евровидения-2026", или существенного пересмотра ее текста.

Евровидение-2026 — последние новости

Ранее Евровидение всколыхнул новый скандал из-за гендиректора национального австрийского вещателя ORF Роланда Вайсманна. Его обвиняют в сексуальных домогательствах. Он подал в отставку.

В то же время представительница Швеции Felicia заявила, что не поддерживает участие Израиля в Евровидении. По ее словам, это недопустимо, поскольку там происходит много убийств и поэтому трудно сосредоточиться на музыке. Однако в организации отметили необходимость соблюдения правил и политической нейтральности при подготовке к музыкальному шоу.

Также букмекеры обновили прогнозы относительно победителя на Евровидении-2026. Первую строчку занимает Финляндия, а Украина на десятом месте.

Румыния мир Евровидение 2026
Алексей Харченко
Автор:
Алексей Харченко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации