Leleka розкрила деталі про підготовку до Євробачення

Leleka розкрила деталі про підготовку до Євробачення

Дата публікації: 15 березня 2026 18:47
Співачка Leleka. Фото: "Суспільне"

Leleka, яка цьогоріч представить Україну на Євробаченні-2026, розповіла про підготовку до пісенного конкурсу. За її словами, є внутрішній меседж, який також прослідковується в пісні Ridnym. Крім того, співачка поділилася, як відбувалася підготовка до Нацвідбору.

Про це Leleka розповіла у коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік у неділю, 15 березня, на премії MUZWAR.

Підготовка до Нацвідбору

У лютому співачка приїхала до України та застала складну зиму, яка спіткала усіх громадян. Зокрема, були проблеми зі світлом, водою та опаленням. Leleka розповіла, як борола виклики. Зокрема, у бутлі набирали воду, яку гріли на плиті. Її використовували для того, аби помити волосся.

"Але, знаєте, з одного боку, так, ми знаємо, що існує інший рівень комфорту, коли це все робити не треба. З іншого боку, для мене це дуже нагадує дитинство, тому що я виросла в будинку, де не було ніколи гарячої води. І завжди ми от купалися повноцінно раз на тиждень, наливали бочок, несли каструлю через всю квартиру з гарячою водою. Тобто, для мене це нагадує якусь таку рутину дитинства", — каже співачка.

За її словами, ввімкнути кран і одразу потече вода, то це не цінуєш, а під час таких складних часів — заземлюєшся. Водночас, коли темп життя складний, то можливий також стрес.

Найскандальніше Євробачення

Цього року пісенний конкурс є одним з найскандальніших, оскільки безліч країн відмовляються від участі. Крім того, тривають бойові дії на Близькому Сході та війна в Україні. Leleka розповіла, як ставиться до таких військово-політичних історій.

"Ми живемо в непрості часи, але, з іншого боку, не памʼятаю я, коли були часи простіші. Мені здається, кожен рік супроводжується якимись такими відмовами, заявами. Однозначно, я розумію так, що бути на стороні всіх неможливо", — зазначила співачка.

За її словами, потрібно завжди обирати, з ким ти, а також які цінності захищаєш. Крім того, неможливо захистити усіх, кого хочеться.

"І як українка, звичайно, в першу чергу для мене важливо показувати через мистецтво, як би це зараз банально, можливо, не звучало, красу української культури. І я вважаю, що це важливо зараз, в першу чергу, для нас. І ми маємо захищати саме інтереси України", — каже Leleka.

Меседж співачки 

Переможниця Нацвідбору повідомила, що є внутрішній меседж, з яким вона поїде на Євробачення. Зокрема, він прослідковується у пісні та кампанії.

"Але що стосується певних конкретних акцій, на жаль, або так воно трапляється, що з кожним роком правила посилюються, обмеження посилюються. І важко давати відповідь на це питання, тому що те, що робили наші попередники, цього року вже не дозволено. Ми в процесі того, як, які меседжі і в якій дозволеній формі ми можемо робити. І так, це зараз випробування для нас", — додала Leleka.

Яке місце прогнозують Україні на Євробаченні-2026

Букмекери оновили прогнози щодо переможця пісенного конкурсу. Наразі Україні пророкують девʼяте місце. Раніше Leleka була на десятій сходинці.

Прогноз букмекерів на переможця Євробачення-2026
Прогноз букмекерів на переможця Євробачення-2026. Фото: Eurovisionworld

Крім того, співачка оновила пісню, з якою виступить на Євробаченні-2026. Вступ заграв більш яскраво завдяки модернізованій бандурі, яка отримала чистіше звучання. Це одразу створює етнічну атмосферу та підкреслює українське музичне коріння композиції.

Євробачення-2026 — останні новини

Представниця Швейцарії Вероніка Фузаро презентувала пісню Alice, з якою виступить на пісенному конкурсі. Вона відома як артистка, яка здатна запалювати аудиторію живими виступами.

А організатори конкурсу показали концепцію унікального світлового оформлення. Дизайнером освітлення є Тім Рутледж.

Раніше в Австрії ухвалили рішення звільнити генерального директора національного мовника ORF Роланда Вайсманна, якого звинувачують у сексуальних домаганнях.

Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
