Забутий салат із крабовими паличками та огірками, який смачніший за олівʼє

Забутий салат "Ностальгія" — смачніше за крабовий та олівʼє
Цей простий салат із крабовими паличками, свіжими огірками та зеленню поверне смак дитинства й приємну ностальгію. Готується за лічені хвилини, а смакує навіть краще за традиційне олівʼє.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 300 г;
- огірки свіжі — 2 шт.;
- кукурудза консервована — 180 г;
- яйця варені — 4 шт.;
- кріп — 1 пучок;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- майонез — 2–3 ст. л.
Спосіб приготування
Нарізати крабові палички та свіжі огірки однаковими кубиками. Додати консервовану кукурудзу без рідини.
Варені яйця подрібнити, подрібнити також кріп і зелену цибулю. З’єднати всі інгредієнти в мисці.
Заправити майонезом, перемішати до однорідності. Подавати охолодженим.
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