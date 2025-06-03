Забутий салат із крабовими паличками та огірками, який смачніший за олівʼє

Салат "Ностальгія". Фото: gospodynka.com.ua

Цей простий салат із крабовими паличками, свіжими огірками та зеленню поверне смак дитинства й приємну ностальгію. Готується за лічені хвилини, а смакує навіть краще за традиційне олівʼє.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

крабові палички — 300 г;

огірки свіжі — 2 шт.;

кукурудза консервована — 180 г;

яйця варені — 4 шт.;

кріп — 1 пучок;

зелена цибуля — 1 пучок;

майонез — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати крабові палички та свіжі огірки однаковими кубиками. Додати консервовану кукурудзу без рідини.

Огірки та кукурудза. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця подрібнити, подрібнити також кріп і зелену цибулю. З’єднати всі інгредієнти в мисці.

Яйця та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити майонезом, перемішати до однорідності. Подавати охолодженим.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

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