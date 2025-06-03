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Забутий салат "Ностальгія" — смачніше за крабовий та олівʼє

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Дата публікації: 3 червня 2025 12:00
Забутий салат із крабовими паличками та огірками, який смачніший за олівʼє
Салат "Ностальгія". Фото: gospodynka.com.ua

Цей простий салат із крабовими паличками, свіжими огірками та зеленню поверне смак дитинства й приємну ностальгію. Готується за лічені хвилини, а смакує навіть краще за традиційне олівʼє.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • крабові палички — 300 г;
  • огірки свіжі — 2 шт.;
  • кукурудза консервована — 180 г;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • кріп — 1 пучок;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • майонез — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати крабові палички та свіжі огірки однаковими кубиками. Додати консервовану кукурудзу без рідини.

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Огірки та кукурудза. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця подрібнити, подрібнити також кріп і зелену цибулю. З’єднати всі інгредієнти в мисці.

салат, який смачніше за крабовий та олівʼє
Яйця та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити майонезом, перемішати до однорідності. Подавати охолодженим.

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Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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