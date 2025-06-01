Салат Конкурент — смачніше за Олівʼє й Шубу, з куркою, овочами та запеченим перцем

Салат "Конкурент". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат заслужено назвали конкурентом — він настільки смачний і ароматний, що легко витісняє з меню класичні варіанти. Ідеально збалансоване поєднання курки, яєць, овочів і запеченого перцю підкорює з першої ложки.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

куряча грудка — 300 г;

олія — 30 мл;

сіль, спеції — за смаком;

яйця варені — 4 шт.;

огірки свіжі — 3 шт.;

помідори свіжі — 2 шт.;

болгарський жовтий перець (запечений) — 300 г;

майонез — 120 г (або за смаком);

зелень (петрушка, кінза) — за смаком;

часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування

Курячу грудку нарізати кубиками, обсмажити на сковороді з додаванням олії, солі й спецій до рум’яної скоринки. Викласти першим шаром у глибоку салатницю та змастити сіточкою з майонезу.

Смажена курка. Фото: gospodynka.com.ua

Другим шаром розкласти подрібнені варені яйця, злегка посолити й знову додати майонез.

Помідори та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Третім шаром викласти соломку зі свіжих огірків та шматочки помідорів — також додати трохи майонезу.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Печений болгарський перець нарізати соломкою, змішати з подрібненою зеленню та часником, викласти зверху як фінальний шар.

Охолодити в холодильнику перед подачею, щоб салат краще просочився. Подавати охолодженим.

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