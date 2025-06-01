Салат Конкурент — смачніше за Олівʼє й Шубу, з куркою, овочами та запеченим перцем

Рецепт салату Конкурент — перевершив страви від Олівʼє до Шуби
Цей салат заслужено назвали конкурентом — він настільки смачний і ароматний, що легко витісняє з меню класичні варіанти. Ідеально збалансоване поєднання курки, яєць, овочів і запеченого перцю підкорює з першої ложки.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряча грудка — 300 г;
- олія — 30 мл;
- сіль, спеції — за смаком;
- яйця варені — 4 шт.;
- огірки свіжі — 3 шт.;
- помідори свіжі — 2 шт.;
- болгарський жовтий перець (запечений) — 300 г;
- майонез — 120 г (або за смаком);
- зелень (петрушка, кінза) — за смаком;
- часник — 2 зубчики.
Спосіб приготування
Курячу грудку нарізати кубиками, обсмажити на сковороді з додаванням олії, солі й спецій до рум’яної скоринки. Викласти першим шаром у глибоку салатницю та змастити сіточкою з майонезу.
Другим шаром розкласти подрібнені варені яйця, злегка посолити й знову додати майонез.
Третім шаром викласти соломку зі свіжих огірків та шматочки помідорів — також додати трохи майонезу.
Печений болгарський перець нарізати соломкою, змішати з подрібненою зеленню та часником, викласти зверху як фінальний шар.
Охолодити в холодильнику перед подачею, щоб салат краще просочився. Подавати охолодженим.
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