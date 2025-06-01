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Рецепт салату Конкурент — перевершив страви від Олівʼє до Шуби

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Дата публікації: 1 червня 2025 12:00
Салат Конкурент — смачніше за Олівʼє й Шубу, з куркою, овочами та запеченим перцем
Салат "Конкурент". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат заслужено назвали конкурентом — він настільки смачний і ароматний, що легко витісняє з меню класичні варіанти. Ідеально збалансоване поєднання курки, яєць, овочів і запеченого перцю підкорює з першої ложки.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • куряча грудка — 300 г;
  • олія — 30 мл;
  • сіль, спеції — за смаком;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • огірки свіжі — 3 шт.;
  • помідори свіжі — 2 шт.;
  • болгарський жовтий перець (запечений) — 300 г;
  • майонез — 120 г (або за смаком);
  • зелень (петрушка, кінза) — за смаком;
  • часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування

Курячу грудку нарізати кубиками, обсмажити на сковороді з додаванням олії, солі й спецій до рум’яної скоринки. Викласти першим шаром у глибоку салатницю та змастити сіточкою з майонезу.

салат, який перевершив всі салати від Олівʼє до Шуби
Смажена курка. Фото: gospodynka.com.ua

Другим шаром розкласти подрібнені варені яйця, злегка посолити й знову додати майонез.

рецепт салата, який перевершив всі салати від Олівʼє до Шуби
Помідори та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Третім шаром викласти соломку зі свіжих огірків та шматочки помідорів — також додати трохи майонезу.

рецепт смачного салата, який перевершив всі салати від Олівʼє до Шуби
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Печений болгарський перець нарізати соломкою, змішати з подрібненою зеленню та часником, викласти зверху як фінальний шар.

Охолодити в холодильнику перед подачею, щоб салат краще просочився. Подавати охолодженим.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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