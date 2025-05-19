Салат Хрещатик з карбонадом, сиром і кукурудзою — ситний та простий рецепт на кожен день

Салат "Хрещатик" — давно забутий, але дуже смачний
Цей салат поєднує знайомі смаки: ніжний карбонад, хрумкі овочі, варені яйця і трохи майонезу — саме те, що треба для ситного обіду або легкої вечері. Готується просто, а зникає зі столу миттєво.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- огірки — 1–2 шт.;
- солодкий перець (червоний) — 1 шт.;
- карбонад — 150 г;
- твердий сир — 120 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- цибуля зелена — ½ пучка;
- кукурудза консервована — 120 г;
- майонез — на смак;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
Огірки, солодкий перець і карбонад нарізати тонкою соломкою.
Сир натерти на великій тертці, яйця подрібнити. Зелену цибулю посікти, з кукурудзи злити рідину. З'єднати всі інгредієнти у великій мисці, заправити майонезом, додати сіль і перець на смак.
Добре перемішати. Подавати одразу або дати настоятися в холодильнику 15–20 хвилин.
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