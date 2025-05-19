Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Салат "Хрещатик" — давно забутий, але дуже смачний

Салат "Хрещатик" — давно забутий, але дуже смачний

Ua en ru
Дата публікації: 19 травня 2025 12:00
Салат Хрещатик з карбонадом, сиром і кукурудзою — ситний та простий рецепт на кожен день
Салат "Хрещатик". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат поєднує знайомі смаки: ніжний карбонад, хрумкі овочі, варені яйця і трохи майонезу — саме те, що треба для ситного обіду або легкої вечері. Готується просто, а зникає зі столу миттєво.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • огірки — 1–2 шт.;
  • солодкий перець (червоний) — 1 шт.;
  • карбонад — 150 г;
  • твердий сир — 120 г;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • цибуля зелена — ½ пучка;
  • кукурудза консервована — 120 г;
  • майонез — на смак;
  • сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Огірки, солодкий перець і карбонад нарізати тонкою соломкою.

салат Хрещатик, давно забутий, але дуже смачний
Кукурудза та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Сир натерти на великій тертці, яйця подрібнити. Зелену цибулю посікти, з кукурудзи злити рідину. З'єднати всі інгредієнти у великій мисці, заправити майонезом, додати сіль і перець на смак.

рецепт салата Хрещатик, давно забутий, але дуже смачний
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Добре перемішати. Подавати одразу або дати настоятися в холодильнику 15–20 хвилин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою корисних та смачних салатів

Соковитий салат з куркою "Буніто" — потрібно лише 4 інгредієнти

Рецепт салату "Коулслоу" з капусти за 5 хвилин — вся родзинка у заправці. 

Салат з редискою "Весняний" — для цього рецепта знадобиться один основний інгредієнт

Рецепт салату з куркою "Анюта" — дуже цікаве поєднання продуктів

Салат "Галицький" — рецепт від знаменитої львівської господині

салат рецепт курка кукурудза закуска
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /