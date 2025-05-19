Салат Хрещатик з карбонадом, сиром і кукурудзою — ситний та простий рецепт на кожен день

Салат "Хрещатик". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат поєднує знайомі смаки: ніжний карбонад, хрумкі овочі, варені яйця і трохи майонезу — саме те, що треба для ситного обіду або легкої вечері. Готується просто, а зникає зі столу миттєво.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

огірки — 1–2 шт.;

солодкий перець (червоний) — 1 шт.;

карбонад — 150 г;

твердий сир — 120 г;

яйця варені — 3 шт.;

цибуля зелена — ½ пучка;

кукурудза консервована — 120 г;

майонез — на смак;

сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Огірки, солодкий перець і карбонад нарізати тонкою соломкою.

Кукурудза та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Сир натерти на великій тертці, яйця подрібнити. Зелену цибулю посікти, з кукурудзи злити рідину. З'єднати всі інгредієнти у великій мисці, заправити майонезом, додати сіль і перець на смак.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Добре перемішати. Подавати одразу або дати настоятися в холодильнику 15–20 хвилин.

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