Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Рецепты Салат "Крещатик" — давно забытый, но очень вкусный

Салат "Крещатик" — давно забытый, но очень вкусный

Ua en ru
Дата публикации 19 мая 2025 12:00
Салат Крещатик с карбонадом, сыром и кукурузой — сытный и простой рецепт на каждый день
Салат "Крещатик". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат сочетает знакомые вкусы: нежный карбонад, хрустящие овощи, вареные яйца и немного майонеза — именно то, что надо для сытного обеда или легкого ужина. Готовится просто, а исчезает со стола мгновенно.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • огурцы — 1-2 шт.;
  • сладкий перец (красный) — 1 шт.;
  • карбонад — 150 г;
  • твердый сыр — 120 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • лук зеленый — ½ пучка;
  • кукуруза консервированная — 120 г;
  • майонез — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Огурцы, сладкий перец и карбонад нарезать тонкой соломкой.

салат Хрещатик, давно забутий, але дуже смачний
Кукуруза и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Сыр натереть на крупной терке, яйца измельчить. Зеленый лук порубить, из кукурузы слить жидкость. Соединить все ингредиенты в большой миске, заправить майонезом, добавить соль и перец по вкусу.

рецепт салата Хрещатик, давно забутий, але дуже смачний
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо перемешать. Подавать сразу или дать настояться в холодильнике 15-20 минут.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой полезных и вкусных салатов

Сочный салат с курицей "Бунито" — нужно всего 4 ингредиента.

Рецепт салата "Коулслоу" из капусты за 5 минут — вся изюминка в заправке.

Салат с редисом "Весенний" — для этого рецепта понадобится один основной ингредиент.

Рецепт салата с курицей "Анюта" — очень интересное сочетание продуктов.

Салат "Галицкий" — рецепт от знаменитой львовской хозяйки.

салат рецепт курица кукуруза закуска
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /