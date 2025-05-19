Салат Крещатик с карбонадом, сыром и кукурузой — сытный и простой рецепт на каждый день

Салат "Крещатик" — давно забытый, но очень вкусный
Этот салат сочетает знакомые вкусы: нежный карбонад, хрустящие овощи, вареные яйца и немного майонеза — именно то, что надо для сытного обеда или легкого ужина. Готовится просто, а исчезает со стола мгновенно.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- огурцы — 1-2 шт.;
- сладкий перец (красный) — 1 шт.;
- карбонад — 150 г;
- твердый сыр — 120 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- лук зеленый — ½ пучка;
- кукуруза консервированная — 120 г;
- майонез — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Огурцы, сладкий перец и карбонад нарезать тонкой соломкой.
Сыр натереть на крупной терке, яйца измельчить. Зеленый лук порубить, из кукурузы слить жидкость. Соединить все ингредиенты в большой миске, заправить майонезом, добавить соль и перец по вкусу.
Хорошо перемешать. Подавать сразу или дать настояться в холодильнике 15-20 минут.
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