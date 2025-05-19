Салат Крещатик с карбонадом, сыром и кукурузой — сытный и простой рецепт на каждый день

Салат "Крещатик". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат сочетает знакомые вкусы: нежный карбонад, хрустящие овощи, вареные яйца и немного майонеза — именно то, что надо для сытного обеда или легкого ужина. Готовится просто, а исчезает со стола мгновенно.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

огурцы — 1-2 шт.;

сладкий перец (красный) — 1 шт.;

карбонад — 150 г;

твердый сыр — 120 г;

яйца вареные — 3 шт.;

лук зеленый — ½ пучка;

кукуруза консервированная — 120 г;

майонез — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Огурцы, сладкий перец и карбонад нарезать тонкой соломкой.

Кукуруза и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Сыр натереть на крупной терке, яйца измельчить. Зеленый лук порубить, из кукурузы слить жидкость. Соединить все ингредиенты в большой миске, заправить майонезом, добавить соль и перец по вкусу.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо перемешать. Подавать сразу или дать настояться в холодильнике 15-20 минут.

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