Салат Конкурент — вкуснее Оливье и Шубы, с курицей, овощами и запеченным перцем

Рецепт салата Конкурент — превзошел блюда от Оливье до Шубы
Этот салат заслуженно назвали конкурентом — он настолько вкусный и ароматный, что легко вытесняет из меню классические варианты. Идеально сбалансированное сочетание курицы, яиц, овощей и запеченного перца покоряет с первой ложки.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриная грудка — 300 г;
- растительное масло — 30 мл.;
- соль, специи — по вкусу;
- яйца вареные — 4 шт.;
- огурцы свежие — 3 шт.;
- помидоры свежие — 2 шт.;
- болгарский желтый перец (запеченный) — 300 г;
- майонез — 120 г (или по вкусу);
- зелень (петрушка, кинза) — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика.
Способ приготовления
Куриную грудку нарезать кубиками, обжарить на сковороде с добавлением масла, соли и специй до румяной корочки. Выложить первым слоем в глубокую салатницу и смазать сеточкой из майонеза.
Вторым слоем разложить измельченные вареные яйца, слегка посолить и снова добавить майонез.
Третьим слоем выложить соломку из свежих огурцов и кусочки помидоров — также добавить немного майонеза.
Печеный болгарский перец нарезать соломкой, смешать с измельченной зеленью и чесноком, выложить сверху как финальный слой.
Охладить в холодильнике перед подачей, чтобы салат лучше пропитался. Подавать охлажденным.
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