Салат Конкурент — вкуснее Оливье и Шубы, с курицей, овощами и запеченным перцем

Салат "Конкурент". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат заслуженно назвали конкурентом — он настолько вкусный и ароматный, что легко вытесняет из меню классические варианты. Идеально сбалансированное сочетание курицы, яиц, овощей и запеченного перца покоряет с первой ложки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

куриная грудка — 300 г;

растительное масло — 30 мл.;

соль, специи — по вкусу;

яйца вареные — 4 шт.;

огурцы свежие — 3 шт.;

помидоры свежие — 2 шт.;

болгарский желтый перец (запеченный) — 300 г;

майонез — 120 г (или по вкусу);

зелень (петрушка, кинза) — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика.

Способ приготовления

Куриную грудку нарезать кубиками, обжарить на сковороде с добавлением масла, соли и специй до румяной корочки. Выложить первым слоем в глубокую салатницу и смазать сеточкой из майонеза.

Жареная курица. Фото: gospodynka.com.ua

Вторым слоем разложить измельченные вареные яйца, слегка посолить и снова добавить майонез.

Помидоры и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Третьим слоем выложить соломку из свежих огурцов и кусочки помидоров — также добавить немного майонеза.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Печеный болгарский перец нарезать соломкой, смешать с измельченной зеленью и чесноком, выложить сверху как финальный слой.

Охладить в холодильнике перед подачей, чтобы салат лучше пропитался. Подавать охлажденным.

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