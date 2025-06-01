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Рецепт салата Конкурент — превзошел блюда от Оливье до Шубы

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Дата публикации 1 июня 2025 12:00
Салат Конкурент — вкуснее Оливье и Шубы, с курицей, овощами и запеченным перцем
Салат "Конкурент". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат заслуженно назвали конкурентом — он настолько вкусный и ароматный, что легко вытесняет из меню классические варианты. Идеально сбалансированное сочетание курицы, яиц, овощей и запеченного перца покоряет с первой ложки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • куриная грудка — 300 г;
  • растительное масло — 30 мл.;
  • соль, специи — по вкусу;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • огурцы свежие — 3 шт.;
  • помидоры свежие — 2 шт.;
  • болгарский желтый перец (запеченный) — 300 г;
  • майонез — 120 г (или по вкусу);
  • зелень (петрушка, кинза) — по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика.

Способ приготовления

Куриную грудку нарезать кубиками, обжарить на сковороде с добавлением масла, соли и специй до румяной корочки. Выложить первым слоем в глубокую салатницу и смазать сеточкой из майонеза.

салат, який перевершив всі салати від Олівʼє до Шуби
Жареная курица. Фото: gospodynka.com.ua

Вторым слоем разложить измельченные вареные яйца, слегка посолить и снова добавить майонез.

рецепт салата, який перевершив всі салати від Олівʼє до Шуби
Помидоры и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Третьим слоем выложить соломку из свежих огурцов и кусочки помидоров — также добавить немного майонеза.

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Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Печеный болгарский перец нарезать соломкой, смешать с измельченной зеленью и чесноком, выложить сверху как финальный слой.

Охладить в холодильнике перед подачей, чтобы салат лучше пропитался. Подавать охлажденным.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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