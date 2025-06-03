Забытый салат с крабовыми палочками и огурцами, который вкуснее оливье

Салат "Ностальгия". Фото: gospodynka.com.ua

Этот простой салат с крабовыми палочками, свежими огурцами и зеленью вернет вкус детства и приятную ностальгию. Готовится за считанные минуты, а на вкус даже лучше традиционного оливье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

крабовые палочки — 300 г;

огурцы свежие — 2 шт.;

кукуруза консервированная — 180 г;

яйца вареные — 4 шт.;

укроп — 1 пучок;

зеленый лук — 1 пучок;

майонез — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать крабовые палочки и свежие огурцы одинаковыми кубиками. Добавить консервированную кукурузу без жидкости.

Огурцы и кукуруза. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца измельчить, измельчить также укроп и зеленый лук. Соединить все ингредиенты в миске.

Яйца и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить майонезом, перемешать до однородности. Подавать охлажденным.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

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