Забытый салат с крабовыми палочками и огурцами, который вкуснее оливье

Забытый салат "Ностальгия" — вкуснее крабового и оливье
Этот простой салат с крабовыми палочками, свежими огурцами и зеленью вернет вкус детства и приятную ностальгию. Готовится за считанные минуты, а на вкус даже лучше традиционного оливье.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 300 г;
- огурцы свежие — 2 шт.;
- кукуруза консервированная — 180 г;
- яйца вареные — 4 шт.;
- укроп — 1 пучок;
- зеленый лук — 1 пучок;
- майонез — 2-3 ст. л.
Способ приготовления
Нарезать крабовые палочки и свежие огурцы одинаковыми кубиками. Добавить консервированную кукурузу без жидкости.
Вареные яйца измельчить, измельчить также укроп и зеленый лук. Соединить все ингредиенты в миске.
Заправить майонезом, перемешать до однородности. Подавать охлажденным.
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