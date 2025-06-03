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Забытый салат "Ностальгия" — вкуснее крабового и оливье

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Дата публикации 3 июня 2025 12:00
Забытый салат с крабовыми палочками и огурцами, который вкуснее оливье
Салат "Ностальгия". Фото: gospodynka.com.ua

Этот простой салат с крабовыми палочками, свежими огурцами и зеленью вернет вкус детства и приятную ностальгию. Готовится за считанные минуты, а на вкус даже лучше традиционного оливье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 300 г;
  • огурцы свежие — 2 шт.;
  • кукуруза консервированная — 180 г;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • укроп — 1 пучок;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • майонез — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать крабовые палочки и свежие огурцы одинаковыми кубиками. Добавить консервированную кукурузу без жидкости.

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Огурцы и кукуруза. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца измельчить, измельчить также укроп и зеленый лук. Соединить все ингредиенты в миске.

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Яйца и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить майонезом, перемешать до однородности. Подавать охлажденным.

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Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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