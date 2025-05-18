Салат з молодої капусти, огірка та моркви без майонезу — легкий щоденний рецепт

Свіжий салат з молодою капустою — підходить на кожен день
Цей простий і вітамінний салат з капусти, свіжого огірка та моркви — ідеальний супутник до будь-якої страви. Він не лише корисний, а й настільки легкий, що хочеться готувати його щодня.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста молода — 500 г;
- цибуля ріпчаста — ½ шт.;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- морква — ½ шт.;
- кріп свіжий — на смак;
- оцет 9% — 1 ст. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- олія — 3 ст. л.
Спосіб приготування
Тонко нашаткувати капусту й скласти в глибоку миску. Додати нарізану півкільцями цибулю.
Огірок нарізати чверть кільцями, моркву натерти на середній тертці, кріп подрібнити. Усе додати до капусти.
Окремо змішати оцет, сіль, цукор та олію — приготувати заправку. Влити її в салат і ретельно перемішати.
Страва готова до подачі — вона освіжає, смакує з будь-якою стравою й не набридає.
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