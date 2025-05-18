Салат з молодої капусти, огірка та моркви без майонезу — легкий щоденний рецепт

Салат з молодою капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей простий і вітамінний салат з капусти, свіжого огірка та моркви — ідеальний супутник до будь-якої страви. Він не лише корисний, а й настільки легкий, що хочеться готувати його щодня.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

капуста молода — 500 г;

цибуля ріпчаста — ½ шт.;

огірок свіжий — 1 шт.;

морква — ½ шт.;

кріп свіжий — на смак;

оцет 9% — 1 ст. л.;

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Тонко нашаткувати капусту й скласти в глибоку миску. Додати нарізану півкільцями цибулю.

Огірки та капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Огірок нарізати чверть кільцями, моркву натерти на середній тертці, кріп подрібнити. Усе додати до капусти.

Зелень та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо змішати оцет, сіль, цукор та олію — приготувати заправку. Влити її в салат і ретельно перемішати.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Страва готова до подачі — вона освіжає, смакує з будь-якою стравою й не набридає.

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