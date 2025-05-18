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Свіжий салат з молодою капустою — підходить на кожен день

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Дата публікації: 18 травня 2025 12:00
Салат з молодої капусти, огірка та моркви без майонезу — легкий щоденний рецепт
Салат з молодою капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей простий і вітамінний салат з капусти, свіжого огірка та моркви — ідеальний супутник до будь-якої страви. Він не лише корисний, а й настільки легкий, що хочеться готувати його щодня.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • капуста молода — 500 г;
  • цибуля ріпчаста — ½ шт.;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • морква — ½ шт.;
  • кріп свіжий — на смак;
  • оцет 9% — 1 ст. л.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • олія — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Тонко нашаткувати капусту й скласти в глибоку миску. Додати нарізану півкільцями цибулю.

рецепт салата з молодою капустою
Огірки та капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Огірок нарізати чверть кільцями, моркву натерти на середній тертці, кріп подрібнити. Усе додати до капусти.

простий рецепт салата з молодою капустою
Зелень та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо змішати оцет, сіль, цукор та олію — приготувати заправку. Влити її в салат і ретельно перемішати.

рецепт смачного салата з молодою капустою
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Страва готова до подачі — вона освіжає, смакує з будь-якою стравою й не набридає.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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