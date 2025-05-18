Салат из молодой капусты, огурца и моркови без майонеза — легкий ежедневный рецепт

Свежий салат с молодой капустой — подходит на каждый день
Этот простой и витаминный салат из капусты, свежего огурца и моркови — идеальный спутник к любому блюду. Он не только полезный, но и настолько легкий, что хочется готовить его каждый день.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- капуста молодая — 500 г;
- лук репчатый — ½ шт.;
- огурец свежий — 1 шт.;
- морковь — ½ шт.;
- укроп свежий — по вкусу;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- растительное масло — 3 ст. л.
Способ приготовления
Тонко нашинковать капусту и сложить в глубокую миску. Добавить нарезанный полукольцами лук.
Огурец нарезать четверть кольцами, морковь натереть на средней терке, укроп измельчить. Все добавить к капусте.
Отдельно смешать уксус, соль, сахар и масло - приготовить заправку. Влить ее в салат и тщательно перемешать.
Блюдо готово к подаче — оно освежает, сочетается с любым блюдом и не надоедает.
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