Салат из молодой капусты, огурца и моркови без майонеза — легкий ежедневный рецепт

Салат с молодой капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот простой и витаминный салат из капусты, свежего огурца и моркови — идеальный спутник к любому блюду. Он не только полезный, но и настолько легкий, что хочется готовить его каждый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

капуста молодая — 500 г;

лук репчатый — ½ шт.;

огурец свежий — 1 шт.;

морковь — ½ шт.;

укроп свежий — по вкусу;

уксус 9% — 1 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

растительное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

Тонко нашинковать капусту и сложить в глубокую миску. Добавить нарезанный полукольцами лук.

Огурцы и капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Огурец нарезать четверть кольцами, морковь натереть на средней терке, укроп измельчить. Все добавить к капусте.

Зелень и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно смешать уксус, соль, сахар и масло - приготовить заправку. Влить ее в салат и тщательно перемешать.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Блюдо готово к подаче — оно освежает, сочетается с любым блюдом и не надоедает.

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