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Свіжий овочевий салат за 5 хвилин — можна їсти навіть вночі

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Дата публікації: 30 травня 2025 12:00
Свіжий салат з редискою та огірками за 5 хвилин — ідеальний варіант навіть перед сном
Свіжий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат готується за лічені хвилини, має приємну свіжу текстуру й ідеально підходить навіть для пізньої вечері. Поєднання хрусткої редиски, соковитих огірків і ніжної сметанної заправки робить його не лише смачним, а й корисним для травлення. Проста страва, яку легко приготувати будь-коли — і навіть уночі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • редиска — 15 шт.;
  • огірки — 2 шт.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • кріп — 1 пучок;
  • петрушка — 1 пучок;
  • молодий часник — 1–2 зуб.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • гірчиця в зернах — ½ ч. л.;
  • сік лимона — 1 ч. л.;
  • сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати редиску та огірки соломкою й висипати у велику миску. Додати дрібно нарізану зелену цибулю, молодий часник, кріп і петрушку.

Свіжий овочевий салат за 5 хвилин
Огірки та зелена цибуля; Фото: smachnenke.com.ua

В окремій посудині приготувати заправку: змішати сметану, гірчицю, лимонний сік, сіль і перець.

Смачний свіжий овочевий салат за 5 хвилин
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добре перемішати, щоб вийшов однорідний соус. Полити овочі заправкою та ретельно перемішати.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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