Свіжий салат з редискою та огірками за 5 хвилин — ідеальний варіант навіть перед сном

Свіжий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат готується за лічені хвилини, має приємну свіжу текстуру й ідеально підходить навіть для пізньої вечері. Поєднання хрусткої редиски, соковитих огірків і ніжної сметанної заправки робить його не лише смачним, а й корисним для травлення. Проста страва, яку легко приготувати будь-коли — і навіть уночі.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

редиска — 15 шт.;

огірки — 2 шт.;

зелена цибуля — 1 пучок;

кріп — 1 пучок;

петрушка — 1 пучок;

молодий часник — 1–2 зуб.;

сметана — 3 ст. л.;

гірчиця в зернах — ½ ч. л.;

сік лимона — 1 ч. л.;

сіль, чорний перець — на смак.

Спосіб приготування

Нарізати редиску та огірки соломкою й висипати у велику миску. Додати дрібно нарізану зелену цибулю, молодий часник, кріп і петрушку.

Огірки та зелена цибуля; Фото: smachnenke.com.ua

В окремій посудині приготувати заправку: змішати сметану, гірчицю, лимонний сік, сіль і перець.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добре перемішати, щоб вийшов однорідний соус. Полити овочі заправкою та ретельно перемішати.

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