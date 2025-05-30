Свіжий салат з редискою та огірками за 5 хвилин — ідеальний варіант навіть перед сном

Свіжий овочевий салат за 5 хвилин — можна їсти навіть вночі
Цей салат готується за лічені хвилини, має приємну свіжу текстуру й ідеально підходить навіть для пізньої вечері. Поєднання хрусткої редиски, соковитих огірків і ніжної сметанної заправки робить його не лише смачним, а й корисним для травлення. Проста страва, яку легко приготувати будь-коли — і навіть уночі.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- редиска — 15 шт.;
- огірки — 2 шт.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- кріп — 1 пучок;
- петрушка — 1 пучок;
- молодий часник — 1–2 зуб.;
- сметана — 3 ст. л.;
- гірчиця в зернах — ½ ч. л.;
- сік лимона — 1 ч. л.;
- сіль, чорний перець — на смак.
Спосіб приготування
Нарізати редиску та огірки соломкою й висипати у велику миску. Додати дрібно нарізану зелену цибулю, молодий часник, кріп і петрушку.
В окремій посудині приготувати заправку: змішати сметану, гірчицю, лимонний сік, сіль і перець.
Добре перемішати, щоб вийшов однорідний соус. Полити овочі заправкою та ретельно перемішати.
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