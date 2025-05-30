Свежий салат с редисом и огурцами за 5 минут — идеальный вариант даже перед сном

Свежий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат готовится за считанные минуты, имеет приятную свежую текстуру и идеально подходит даже для позднего ужина. Сочетание хрустящей редиски, сочных огурцов и нежной сметанной заправки делает его не только вкусным, но и полезным для пищеварения. Простое блюдо, которое легко приготовить в любое время — и даже ночью.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

редис — 15 шт.;

огурцы — 2 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

укроп — 1 пучок;

петрушка — 1 пучок;

молодой чеснок — 1-2 зуб;

сметана — 3 ст. л.;

горчица в зернах — ½ ч. л.;

сок лимона — 1 ч. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Нарезать редис и огурцы соломкой и высыпать в большую миску. Добавить мелко нарезанный зеленый лук, молодой чеснок, укроп и петрушку.

Огурцы и зеленый лук. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельной посудине приготовить заправку: смешать сметану, горчицу, лимонный сок, соль и перец.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Хорошо перемешать, чтобы получился однородный соус. Полить овощи заправкой и тщательно перемешать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой полезных и вкусных салатов

Сочный салат с курицей "Бунито" — нужно всего 4 ингредиента.

Рецепт салата "Коулслоу" из капусты за 5 минут — вся изюминка в заправке.

Салат с редисом "Весенний" — для этого рецепта понадобится один основной ингредиент.

Рецепт салата с курицей "Анюта" — очень интересное сочетание продуктов.

Салат "Галицкий" — рецепт от знаменитой львовской хозяйки.