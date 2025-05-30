Свежий салат с редисом и огурцами за 5 минут — идеальный вариант даже перед сном

Свежий овощной салат за 5 минут — можно есть даже ночью
Этот салат готовится за считанные минуты, имеет приятную свежую текстуру и идеально подходит даже для позднего ужина. Сочетание хрустящей редиски, сочных огурцов и нежной сметанной заправки делает его не только вкусным, но и полезным для пищеварения. Простое блюдо, которое легко приготовить в любое время — и даже ночью.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- редис — 15 шт.;
- огурцы — 2 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- укроп — 1 пучок;
- петрушка — 1 пучок;
- молодой чеснок — 1-2 зуб;
- сметана — 3 ст. л.;
- горчица в зернах — ½ ч. л.;
- сок лимона — 1 ч. л.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Нарезать редис и огурцы соломкой и высыпать в большую миску. Добавить мелко нарезанный зеленый лук, молодой чеснок, укроп и петрушку.
В отдельной посудине приготовить заправку: смешать сметану, горчицу, лимонный сок, соль и перец.
Хорошо перемешать, чтобы получился однородный соус. Полить овощи заправкой и тщательно перемешать.
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