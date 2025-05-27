Луцький салат із ковбасою, яйцем і сухариками — страва з Волині, яка краща за Олівʼє

"Луцький салат" — рецепт з Волині, кращий за Олівʼє
Салат із Волині підкорює простотою та глибоким смаком. Копчена ковбаса, яєчні млинці, сухарики й пікантна маринована цибуля створюють насичене поєднання, яке з легкістю замінить звичний Олівʼє. Ідеальний для святкового столу або ситної вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- копчена ковбаса — 250 г;
- твердий сир — 100 г;
- кукурудза консервована — 4 ст. л.;
- мариновані або квашені огірки — 100 г;
- майонез — 200 г;
- сіль, перець — на смак;
- зелень — за бажанням;
- сухарики — 50 г.
Для маринування цибулі:
- цибуля — 2 шт.;
- оцет 9% — 100–150 мл.
Для яєчних млинців:
- яйця — 3 шт.;
- молоко — 3 ст. л.;
- сіль — на смак.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати тонкими півкільцями, залити оцтом і залишити маринуватися на 10–15 хвилин.
Для яєчних млинців змішати яйця з молоком і сіллю. Смажити на сковороді тонкі млинці з обох боків до золотистості. Остудити, скрутити рулетиком і нарізати соломкою.
Ковбасу, сир і огірки нарізати соломкою. У глибоку миску викласти яєчні млинці, ковбасу, сир, огірки, кукурудзу та мариновану цибулю.
Додати майонез, посолити й поперчити, перемішати. Безпосередньо перед подачею всипати сухарики та подрібнену зелень.
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