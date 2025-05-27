Луцький салат із ковбасою, яйцем і сухариками — страва з Волині, яка краща за Олівʼє

"Луцький салат". Фото: gospodynka.com.ua

Салат із Волині підкорює простотою та глибоким смаком. Копчена ковбаса, яєчні млинці, сухарики й пікантна маринована цибуля створюють насичене поєднання, яке з легкістю замінить звичний Олівʼє. Ідеальний для святкового столу або ситної вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

копчена ковбаса — 250 г;

твердий сир — 100 г;

кукурудза консервована — 4 ст. л.;

мариновані або квашені огірки — 100 г;

майонез — 200 г;

сіль, перець — на смак;

зелень — за бажанням;

сухарики — 50 г.

Для маринування цибулі:

цибуля — 2 шт.;

оцет 9% — 100–150 мл.

Для яєчних млинців:

яйця — 3 шт.;

молоко — 3 ст. л.;

сіль — на смак.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, залити оцтом і залишити маринуватися на 10–15 хвилин.

Ковбаса та яєчні млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Для яєчних млинців змішати яйця з молоком і сіллю. Смажити на сковороді тонкі млинці з обох боків до золотистості. Остудити, скрутити рулетиком і нарізати соломкою.

Цибуля та кукурудза. Фото: gospodynka.com.ua

Ковбасу, сир і огірки нарізати соломкою. У глибоку миску викласти яєчні млинці, ковбасу, сир, огірки, кукурудзу та мариновану цибулю.

Зелень та сухарики. Фото: gospodynka.com.ua

Додати майонез, посолити й поперчити, перемішати. Безпосередньо перед подачею всипати сухарики та подрібнену зелень.

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