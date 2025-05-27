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"Луцький салат" — рецепт з Волині, кращий за Олівʼє

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Дата публікації: 27 травня 2025 12:00
Луцький салат із ковбасою, яйцем і сухариками — страва з Волині, яка краща за Олівʼє
"Луцький салат". Фото: gospodynka.com.ua

Салат із Волині підкорює простотою та глибоким смаком. Копчена ковбаса, яєчні млинці, сухарики й пікантна маринована цибуля створюють насичене поєднання, яке з легкістю замінить звичний Олівʼє. Ідеальний для святкового столу або ситної вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • копчена ковбаса — 250 г;
  • твердий сир — 100 г;
  • кукурудза консервована — 4 ст. л.;
  • мариновані або квашені огірки — 100 г;
  • майонез — 200 г;
  • сіль, перець — на смак;
  • зелень — за бажанням;
  • сухарики — 50 г.

Для маринування цибулі:

  • цибуля — 2 шт.;
  • оцет 9% — 100–150 мл.

Для яєчних млинців:

  • яйця — 3 шт.;
  • молоко — 3 ст. л.;
  • сіль — на смак.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, залити оцтом і залишити маринуватися на 10–15 хвилин.

Луцький салат, рецепт з Волині, кращий за Олівʼє
Ковбаса та яєчні млинці. Фото: gospodynka.com.ua

Для яєчних млинців змішати яйця з молоком і сіллю. Смажити на сковороді тонкі млинці з обох боків до золотистості. Остудити, скрутити рулетиком і нарізати соломкою.

салат, рецепт з Волині, кращий за Олівʼє
Цибуля та кукурудза. Фото: gospodynka.com.ua

Ковбасу, сир і огірки нарізати соломкою. У глибоку миску викласти яєчні млинці, ковбасу, сир, огірки, кукурудзу та мариновану цибулю.

смачний Луцький салат, рецепт з Волині, кращий за Олівʼє
Зелень та сухарики. Фото: gospodynka.com.ua

Додати майонез, посолити й поперчити, перемішати. Безпосередньо перед подачею всипати сухарики та подрібнену зелень.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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