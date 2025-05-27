Луцкий салат с колбасой, яйцом и сухариками — блюдо с Волыни, которое лучше Оливье

"Луцкий салат". Фото: gospodynka.com.ua

Салат из Волыни покоряет простотой и глубоким вкусом. Копченая колбаса, яичные блины, сухарики и пикантный маринованный лук создают насыщенное сочетание, которое с легкостью заменит привычный Оливье. Идеален для праздничного стола или сытного ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

копченая колбаса — 250 г;

твердый сыр — 100 г;

кукуруза консервированная — 4 ст. л.;

маринованные или квашеные огурцы — 100 г;

майонез — 200 г;

соль, перец — по вкусу;

зелень — по желанию;

сухарики — 50 г.

Для маринования лука:

лук — 2 шт.;

уксус 9% — 100-150 мл.

Для яичных блинов:

яйца — 3 шт.;

молоко — 3 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами, залить уксусом и оставить мариноваться на 10-15 минут.

Колбаса и яичные блины. Фото: gospodynka.com.ua

Для яичных блинов смешать яйца с молоком и солью. Жарить на сковороде тонкие блины с обеих сторон до золотистости. Остудить, свернуть рулетиком и нарезать соломкой.

Лук и кукуруза. Фото: gospodynka.com.ua

Колбасу, сыр и огурцы нарезать соломкой. В глубокую миску выложить яичные блины, колбасу, сыр, огурцы, кукурузу и маринованный лук.

Зелень и сухарики. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить майонез, посолить и поперчить, перемешать. Непосредственно перед подачей всыпать сухарики и измельченную зелень.

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