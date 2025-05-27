Луцкий салат с колбасой, яйцом и сухариками — блюдо с Волыни, которое лучше Оливье

"Луцкий салат" — рецепт с Волыни, лучше Оливье
Салат из Волыни покоряет простотой и глубоким вкусом. Копченая колбаса, яичные блины, сухарики и пикантный маринованный лук создают насыщенное сочетание, которое с легкостью заменит привычный Оливье. Идеален для праздничного стола или сытного ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- копченая колбаса — 250 г;
- твердый сыр — 100 г;
- кукуруза консервированная — 4 ст. л.;
- маринованные или квашеные огурцы — 100 г;
- майонез — 200 г;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень — по желанию;
- сухарики — 50 г.
Для маринования лука:
- лук — 2 шт.;
- уксус 9% — 100-150 мл.
Для яичных блинов:
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Лук нарезать тонкими полукольцами, залить уксусом и оставить мариноваться на 10-15 минут.
Для яичных блинов смешать яйца с молоком и солью. Жарить на сковороде тонкие блины с обеих сторон до золотистости. Остудить, свернуть рулетиком и нарезать соломкой.
Колбасу, сыр и огурцы нарезать соломкой. В глубокую миску выложить яичные блины, колбасу, сыр, огурцы, кукурузу и маринованный лук.
Добавить майонез, посолить и поперчить, перемешать. Непосредственно перед подачей всыпать сухарики и измельченную зелень.
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