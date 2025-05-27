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"Луцкий салат" — рецепт с Волыни, лучше Оливье

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Дата публикации 27 мая 2025 12:00
Луцкий салат с колбасой, яйцом и сухариками — блюдо с Волыни, которое лучше Оливье
"Луцкий салат". Фото: gospodynka.com.ua

Салат из Волыни покоряет простотой и глубоким вкусом. Копченая колбаса, яичные блины, сухарики и пикантный маринованный лук создают насыщенное сочетание, которое с легкостью заменит привычный Оливье. Идеален для праздничного стола или сытного ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • копченая колбаса — 250 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • кукуруза консервированная — 4 ст. л.;
  • маринованные или квашеные огурцы — 100 г;
  • майонез — 200 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень — по желанию;
  • сухарики — 50 г.

Для маринования лука:

  • лук — 2 шт.;
  • уксус 9% — 100-150 мл.

Для яичных блинов:

  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами, залить уксусом и оставить мариноваться на 10-15 минут.

Луцький салат, рецепт з Волині, кращий за Олівʼє
Колбаса и яичные блины. Фото: gospodynka.com.ua

Для яичных блинов смешать яйца с молоком и солью. Жарить на сковороде тонкие блины с обеих сторон до золотистости. Остудить, свернуть рулетиком и нарезать соломкой.

салат, рецепт з Волині, кращий за Олівʼє
Лук и кукуруза. Фото: gospodynka.com.ua

Колбасу, сыр и огурцы нарезать соломкой. В глубокую миску выложить яичные блины, колбасу, сыр, огурцы, кукурузу и маринованный лук.

смачний Луцький салат, рецепт з Волині, кращий за Олівʼє
Зелень и сухарики. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить майонез, посолить и поперчить, перемешать. Непосредственно перед подачей всыпать сухарики и измельченную зелень.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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