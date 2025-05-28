Салат із капустою та ковбасою — простий рецепт без зайвого

Салат з пекінською капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із пекінською капустою та ковбасою готується за 10 хвилин, має ніжний смак і чудово підходить як для сімейної вечері, так і для святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

капуста пекінська — 500 г;

ковбаса копчена — 250 г;

яйця — 4 шт.;

кукурудза консервована — 300 г;

майонез — 3 ст. л.;

сіль — на смак.

Спосіб приготування

Пекінську капусту нарізати тонкою соломкою. Копчену ковбасу подрібнити брусочками, а зварені яйця — дрібними кубиками.

Інгредієнти для салату. Фото: smachnenke.com.ua

У великій мисці з’єднати всі інгредієнти: капусту, ковбасу, яйця та кукурудзу. Додати майонез, посолити до свого смаку і добре перемішати.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти в салатник, прикрасити зеленню і подавати до столу.

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