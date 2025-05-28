Салат із капустою та ковбасою — простий рецепт без зайвого

Салат з пекінською капустою та ковбасою — мінімум інгредієнтів
Цей салат із пекінською капустою та ковбасою готується за 10 хвилин, має ніжний смак і чудово підходить як для сімейної вечері, так і для святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста пекінська — 500 г;
- ковбаса копчена — 250 г;
- яйця — 4 шт.;
- кукурудза консервована — 300 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль — на смак.
Спосіб приготування
Пекінську капусту нарізати тонкою соломкою. Копчену ковбасу подрібнити брусочками, а зварені яйця — дрібними кубиками.
У великій мисці з’єднати всі інгредієнти: капусту, ковбасу, яйця та кукурудзу. Додати майонез, посолити до свого смаку і добре перемішати.
Перекласти в салатник, прикрасити зеленню і подавати до столу.
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