Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Рецепти Салат з пекінською капустою та ковбасою — мінімум інгредієнтів

Салат з пекінською капустою та ковбасою — мінімум інгредієнтів

Ua en ru
Дата публікації: 28 травня 2025 12:00
Салат із капустою та ковбасою — простий рецепт без зайвого
Салат з пекінською капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із пекінською капустою та ковбасою готується за 10 хвилин, має ніжний смак і чудово підходить як для сімейної вечері, так і для святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста пекінська — 500 г;
  • ковбаса копчена — 250 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • кукурудза консервована — 300 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль — на смак.

Спосіб приготування

Пекінську капусту нарізати тонкою соломкою. Копчену ковбасу подрібнити брусочками, а зварені яйця — дрібними кубиками.

салат з пекінською капустою та ковбасою
Інгредієнти для салату. Фото: smachnenke.com.ua

У великій мисці з’єднати всі інгредієнти: капусту, ковбасу, яйця та кукурудзу. Додати майонез, посолити до свого смаку і добре перемішати.

смачний салат з пекінською капустою та ковбасою
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Перекласти в салатник, прикрасити зеленню і подавати до столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою корисних та смачних салатів

Соковитий салат з куркою "Буніто" — потрібно лише 4 інгредієнти

Рецепт салату "Коулслоу" з капусти за 5 хвилин — вся родзинка у заправці. 

Салат з редискою "Весняний" — для цього рецепта знадобиться один основний інгредієнт

Рецепт салату з куркою "Анюта" — дуже цікаве поєднання продуктів

Салат "Галицький" — рецепт від знаменитої львівської господині

салат рецепт закуска пекінська капуста ковбаса
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /