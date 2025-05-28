Салат с капустой и колбасой — простой рецепт без лишнего

Салат с пекинской капустой и колбасой — минимум ингредиентов
Этот салат с пекинской капустой и колбасой готовится за 10 минут, имеет нежный вкус и прекрасно подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- капуста пекинская — 500 г;
- колбаса копченая — 250 г;
- яйца — 4 шт.;
- кукуруза консервированная — 300 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
Пекинскую капусту нарезать тонкой соломкой. Копченую колбасу измельчить брусочками, а сваренные яйца — мелкими кубиками.
В большой миске соединить все ингредиенты: капусту, колбасу, яйца и кукурузу. Добавить майонез, посолить по своему вкусу и хорошо перемешать.
Переложить в салатник, украсить зеленью и подавать к столу.
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