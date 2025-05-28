Салат с капустой и колбасой — простой рецепт без лишнего

Салат с пекинской капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат с пекинской капустой и колбасой готовится за 10 минут, имеет нежный вкус и прекрасно подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

капуста пекинская — 500 г;

колбаса копченая — 250 г;

яйца — 4 шт.;

кукуруза консервированная — 300 г;

майонез — 3 ст. л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Пекинскую капусту нарезать тонкой соломкой. Копченую колбасу измельчить брусочками, а сваренные яйца — мелкими кубиками.

Ингредиенты для салата. Фото: smachnenke.com.ua

В большой миске соединить все ингредиенты: капусту, колбасу, яйца и кукурузу. Добавить майонез, посолить по своему вкусу и хорошо перемешать.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Переложить в салатник, украсить зеленью и подавать к столу.

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