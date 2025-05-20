Швидкий сніданок із капусти та яєць — рецепт за 5 хвилин на сковороді

Капуста та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Цей простий рецепт з капусти та яєць готується всього за 5 хвилин, а на смак нагадує ніжну запіканку. Ідеальний варіант швидкого сніданку або легкої вечері з найпростіших продуктів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

капуста — 200 г;

яйця — 2 шт.;

твердий сир — 50 г;

сіль — дрібка;

чорний мелений перець — дрібка;

сушені томати, базилік, паприка, сушений часник — 1 ст. л. загалом;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту ножем або натерти на шатківниці, трохи обім’яти руками. У мисці збити яйця з дрібкою солі, вилити до капусти й перемішати.

Капуста та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Додати перець та улюблену приправу — сушені томати, базилік, паприку й часник. Ще раз ретельно перемішати. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії.

Капуста на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти капустяну масу, розрівняти. Накрити кришкою й смажити на слабкому вогні приблизно 5 хвилин.

Додавання сира. Фото: smachnenke.com.ua

Коли поверхня стане матовою, а краї — золотистими, акуратно перевернути за допомогою кришки чи тарілки. Посипати натертим сиром, накрити кришкою й готувати ще кілька хвилин до розплавлення сиру. Подавати гарячим.

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