Швидкий сніданок із капусти та яєць — рецепт за 5 хвилин на сковороді

Якщо є вдома капуста та 2 яйця — рецепт швидкого сніданку
Цей простий рецепт з капусти та яєць готується всього за 5 хвилин, а на смак нагадує ніжну запіканку. Ідеальний варіант швидкого сніданку або легкої вечері з найпростіших продуктів.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- твердий сир — 50 г;
- сіль — дрібка;
- чорний мелений перець — дрібка;
- сушені томати, базилік, паприка, сушений часник — 1 ст. л. загалом;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту ножем або натерти на шатківниці, трохи обім’яти руками. У мисці збити яйця з дрібкою солі, вилити до капусти й перемішати.
Додати перець та улюблену приправу — сушені томати, базилік, паприку й часник. Ще раз ретельно перемішати. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії.
Викласти капустяну масу, розрівняти. Накрити кришкою й смажити на слабкому вогні приблизно 5 хвилин.
Коли поверхня стане матовою, а краї — золотистими, акуратно перевернути за допомогою кришки чи тарілки. Посипати натертим сиром, накрити кришкою й готувати ще кілька хвилин до розплавлення сиру. Подавати гарячим.
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