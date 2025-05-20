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Якщо є вдома капуста та 2 яйця — рецепт швидкого сніданку

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Дата публікації: 20 травня 2025 05:00
Швидкий сніданок із капусти та яєць — рецепт за 5 хвилин на сковороді
Капуста та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Цей простий рецепт з капусти та яєць готується всього за 5 хвилин, а на смак нагадує ніжну запіканку. Ідеальний варіант швидкого сніданку або легкої вечері з найпростіших продуктів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • капуста — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • твердий сир — 50 г;
  • сіль — дрібка;
  • чорний мелений перець — дрібка;
  • сушені томати, базилік, паприка, сушений часник — 1 ст. л. загалом;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту ножем або натерти на шатківниці, трохи обім’яти руками. У мисці збити яйця з дрібкою солі, вилити до капусти й перемішати.

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Капуста та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Додати перець та улюблену приправу — сушені томати, базилік, паприку й часник. Ще раз ретельно перемішати. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії.

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Капуста на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти капустяну масу, розрівняти. Накрити кришкою й смажити на слабкому вогні приблизно 5 хвилин.

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Додавання сира. Фото: smachnenke.com.ua

Коли поверхня стане матовою, а краї — золотистими, акуратно перевернути за допомогою кришки чи тарілки. Посипати натертим сиром, накрити кришкою й готувати ще кілька хвилин до розплавлення сиру. Подавати гарячим.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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