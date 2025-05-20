Быстрый завтрак из капусты и яиц — рецепт за 5 минут на сковороде

Капуста и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Этот простой рецепт из капусты и яиц готовится всего за 5 минут, а на вкус напоминает нежную запеканку. Идеальный вариант быстрого завтрака или легкого ужина из самых простых продуктов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

капуста — 200 г;

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 50 г;

соль — щепотка;

черный молотый перец — щепотка;

сушеные томаты, базилик, паприка, сушеный чеснок — 1 ст. л. в целом;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Нашинковать капусту ножом или натереть на шинковке, немного обмять руками. В миске взбить яйца со щепоткой соли, вылить к капусте и перемешать.

Капуста и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить перец и любимую приправу — сушеные томаты, базилик, паприку и чеснок. Еще раз тщательно перемешать. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла.

Капуста на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить капустную массу, разровнять. Накрыть крышкой и жарить на слабом огне примерно 5 минут.

Добавление сыра. Фото: smachnenke.com.ua

Когда поверхность станет матовой, а края — золотистыми, аккуратно перевернуть с помощью крышки или тарелки. Посыпать натертым сыром, накрыть крышкой и готовить еще несколько минут до расплавления сыра. Подавать горячим.

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