Быстрый завтрак из капусты и яиц — рецепт за 5 минут на сковороде

Если есть дома капуста и 2 яйца — рецепт быстрого завтрака
Этот простой рецепт из капусты и яиц готовится всего за 5 минут, а на вкус напоминает нежную запеканку. Идеальный вариант быстрого завтрака или легкого ужина из самых простых продуктов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- капуста — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- твердый сыр — 50 г;
- соль — щепотка;
- черный молотый перец — щепотка;
- сушеные томаты, базилик, паприка, сушеный чеснок — 1 ст. л. в целом;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Нашинковать капусту ножом или натереть на шинковке, немного обмять руками. В миске взбить яйца со щепоткой соли, вылить к капусте и перемешать.
Добавить перец и любимую приправу — сушеные томаты, базилик, паприку и чеснок. Еще раз тщательно перемешать. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла.
Выложить капустную массу, разровнять. Накрыть крышкой и жарить на слабом огне примерно 5 минут.
Когда поверхность станет матовой, а края — золотистыми, аккуратно перевернуть с помощью крышки или тарелки. Посыпать натертым сыром, накрыть крышкой и готовить еще несколько минут до расплавления сыра. Подавать горячим.
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