Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Рецепты Если есть дома капуста и 2 яйца — рецепт быстрого завтрака

Если есть дома капуста и 2 яйца — рецепт быстрого завтрака

Ua en ru
Дата публикации 20 мая 2025 05:00
Быстрый завтрак из капусты и яиц — рецепт за 5 минут на сковороде
Капуста и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Этот простой рецепт из капусты и яиц готовится всего за 5 минут, а на вкус напоминает нежную запеканку. Идеальный вариант быстрого завтрака или легкого ужина из самых простых продуктов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • твердый сыр — 50 г;
  • соль — щепотка;
  • черный молотый перец — щепотка;
  • сушеные томаты, базилик, паприка, сушеный чеснок — 1 ст. л. в целом;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Нашинковать капусту ножом или натереть на шинковке, немного обмять руками. В миске взбить яйца со щепоткой соли, вылить к капусте и перемешать.

null
Капуста и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить перец и любимую приправу — сушеные томаты, базилик, паприку и чеснок. Еще раз тщательно перемешать. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла.

null
Капуста на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить капустную массу, разровнять. Накрыть крышкой и жарить на слабом огне примерно 5 минут.

null
Добавление сыра. Фото: smachnenke.com.ua

Когда поверхность станет матовой, а края — золотистыми, аккуратно перевернуть с помощью крышки или тарелки. Посыпать натертым сыром, накрыть крышкой и готовить еще несколько минут до расплавления сыра. Подавать горячим.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

яйца рецепт идея для завтрака молодая капуста рецепт завтрака
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /